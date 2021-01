Jeroen zag hoe zijn koffiezaak vernield werd: 'De stad huilt en ik huil van binnen'

Eigenaar Jeroen Veldkamp van Coffeelab in Eindhoven kon zijn ogen bijna niet geloven. Zijn koffiezaak boven het centraal station was zondag het doelwit van de relschoppers. Diverse ruiten van zijn zaak sneuvelden. "Ik moest bijna huilen."

Aanvankelijk was de eigenaar niet aanwezig in zijn zaak. "We wisten dat er een betoging zou zijn, dat is wel vaker. Ook kregen we berichtjes: ‘Het loopt uit de hand’. Maar dat was voor ons nog geen reden om naar onze zaak te gaan. De boodschap was: ontwijk de stad."