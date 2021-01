Groot crystalmeth-netwerk opgerold, ook Brabander opgepakt

Interieur drugslab Westdorpe (foto: politie) vergroot

De politie heeft een misdaadnetwerk opgerold dat zeker vier crystalmeth-labs runde in Nederland. Er zijn negen mensen opgepakt onder wie een man uit Dongen. In ons land zijn alleen al vorig jaar meer dan dertig van dat soort labs opgerold. Nu lijkt het er voor het eerst op dat de politie een Zuid-Amerikaanse organisatie te pakken heeft die ze aanstuurde. Of dat ook meteen een van de gevreesde drugskartels is, dat is nog de vraag.

Wapenhandelaar

Bij al die labs pakte de politie vijftien mensen op onder wie Colombianen en Mexicanen. Voor de buitenwereld leek er geen direct verband tussen die vier labs. Ze liggen ook ver uit elkaar. Maar dat verband was er dus wel, zo blijkt nu.

Alles begon al veel eerder in 2020 met een totaal ander onderzoek naar een wapenhandelaar. Die bleek allerlei ontmoetingen te hebben met mensen en die vormden een misdaadnetwerk, denkt de politie. Dat netwerk zette drugslabs op en bemande ze ook.

Chileen en Mexicaan

Er kwamen twee mannen in beeld die als leiders worden gezien: Een Chileen (60) die de labs regelde en faciliteerde. Een Mexicaan (45) die zich met het product bezighield: het zeer verslavende crystal meth. Ze zorgden er voor dat de laboranten, de 'koks', uit Midden- en Zuid-Amerika werden overgevlogen.

Verder stuitte de politie op financiers, leveranciers van grondstoffen en experts, zonder in detail te treden. Ze gingen volgens de politie na de ontmanteling van hun vier labs gewoon door met 'chemische productieactiviteiten', schrijft de politie vrijdag in een persbericht. Daarin staat ook dat de negen verdachten op 12 januari al zijn opgepakt, onder wie de Dongenaar. Het gaat om acht mannen en een vrouw.

Die arrestaties zijn even stilgehouden omdat de verdachten in beperkingen zaten. Ze mochten alleen contact hebben met de politie en hun advocaat.

Dongenaar

De arrestatie van de man (54) uit Dongen was al wel bekend gemaakt. In een kort bericht werd hij alleen in verband gebracht met het lab in het Zeeuwse Westdorpe. Wat zijn rol was, is nog niet bekend gemaakt.

Bij invallen in onder meer Amsterdam en Rotterdam zijn ook veel spullen gevonden. Geldtelmachines, drie vuurwapens, administratie en 70.000 euro cash. Er was ook nog een tiende verdachte opgepakt in Made. Maar die blijkt er niks mee te maken te hebben. Het onderzoek wordt gedaan door de Amsterdamse recherche.

Zundert en Eersel

Vorig jaar zijn er in Brabant twee crystalmethlabs ontdekt, in Zundert en in Eersel. Of deze organisatie ook daarmee te maken heeft, is onbekend. Het zal zeker worden bekeken. Kenners opperen al langer dat zulke labs nooit het werk van enkelingen zijn en dat ook hier misdaadnetwerken achter moeten zitten.

Interieur drugslab Westdorpe (foto: politie) vergroot

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.