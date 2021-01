Aanleg van nieuwe wegen volgens de provincie in gevaar bij strengere stikstofregels

Gedeputeerde Christophe van der Maat vreest dat sommige nieuwe wegen niet aangelegd kunnen worden als er een andere rekenmethode voor stikstofuitstoot komt. Die kans is aanwezig door een nieuwe uitspraak van de Raad van State. De Raad bepaalde dat de A15 bij Arnhem nog niet mag worden doorgetrokken.

Voor elke meter asfalt die wordt aangelegd, moet worden berekend wat de gevolgen zijn voor de stikstofneerslag in de natuur, tot vijf kilometer van de nieuwe weg. Natuur en Milieu Gelderland vocht de rekenmethode aan. Bij de bouw van een stal moet namelijk worden uitgerekend hoeveel stikstof er in de natuur in heel Nederland neerdaalt.