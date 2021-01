Acht Roemenen in een klein huisje zonder verwarming of warm water: 'Dit klopt niet'

Wachten op privacy instellingen... Het huis waar de acht arbeidsmigranten wonen. Het huis is eigendom van uitzendbureau Reyhan. Volgende Vorige vergroot 1/3 Huisje Bakel

Acht Roemeense arbeidsmigranten wonen opeengepakt in een klein huisje op Recreatiepark De Kanthoeve in Bakel. Zonder verwarming of warm water. Onder de gootsteen liggen dode kakkerlakken, de vloer plakt van de vuiligheid en er hangt een muffe lucht. Alle pitten van het gasfornuis branden om het toch nog een beetje warm te krijgen.

Huisjes op het park mogen permanent bewoond worden. Het huisje waar de Roemenen wonen, is sinds twee jaar eigendom van uitzendbureau Reyhan in 's-Heerenberg. Op het adres staan twee mensen ingeschreven, maar in werkelijk wonen er dus vier keer zoveel.

Wendy van der Zalm woont zelf ook op het recreatiepark en is bestuurslid van de Vereniging van Eigenaren. Ze wist niet wat ze zag toen ze vrijdag samen met de beheerder van het park een kijkje nam in het huisje. Ze gingen samen naar het huisje toe, omdat de bewoners hun auto regelmatig op de invalidenparkeerplaats zetten. "We wilden hen daarop aanspreken", vertelt ze.

"Er hing een flinke walm, want alle gaspitten brandden om het warm te krijgen."

"Eenmaal daar zagen we dat er heel veel mensen waren." Wendy besloot contact op te nemen met het uitzendbureau en vroeg om een huurdersregistratie. "De volgende dag kreeg ik een mailtje met de mededeling dat er maar twee mensen woonden. Toen dacht ik: dat klopt niet."

Wendy was geschokt door wat ze aantrof. "Vijf mensen, ik geloof dat ze uit Roemenië komen, waren thuis, de rest was aan het werk. Ze spraken geen Nederlands en geen Engels. Een van hen gaf met z'n vingers aan met hoeveel ze er wonen: zes mannen en twee vrouwen. Overal lagen matrassen in de kamers." Op iedere deur is een slot gezet. Een van de deuren viel bij het openen bijna uit het kozijn.

"Er hing een flinke walm, want alle gaspitten brandden om het warm te krijgen", vervolgt Wendy. "De verwarming deed het niet, de afzuigkap evenmin. Er was ook geen warm water en er lagen geen dekens op de bedden. Ongelofelijk, het is januari en hartstikke koud." Wendy en de beheerder van het park hebben de ketel bij kunnen vullen, dus het huisje heeft ondertussen warm water. "Maar de verwarming is niet gelukt."

"We gaan het uitzendbureau om uitleg vragen, want dit kan gewoon niet."

Het huis bleek flink vervuild, in de keuken lagen dode kakkerlakken. "Toen ik de bewoners vroeg om hun identiteitsbewijs, konden twee van hen deze geven. De anderen vertelden dat ze op de fabriek lagen. Ze kunnen dus niet eens naar huis als ze dat willen" aldus Wendy.

Volgens Wendy is uitzendbureau Reyhan verantwoordelijk voor de situatie in dit huisje. Zelf kan ze niet veel doen. "We gaan foto's naar ze sturen en om uitleg vragen, want dit kan gewoon niet. Het enige wat wij zouden kunnen doen, is gas water en licht afsluiten, totdat ze er iets aan hebben gedaan. We geven Reyhan eerst nog de kans om het op te lossen, en anders gaan we dat doen.", zegt Wendy.

"Hier is het laatste woord nog niet over gezegd."

Na contact met de wijkagent is Peter Knoops van de gemeente Gemert-Bakel poolshoogte gaan nemen. "Het was geen brandgevaarlijke situatie, dus spoedeisend was het niet. Maar we wisten niet dat dit huisje op deze manier en door zo veel mensen werd bewoond. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd", vertelt Knoops.

Hij heeft contact opgenomen met Reyhan en duidelijk gemaakt dat dit snel in orde moet worden gemaakt. "De mensen moeten worden ingeschreven en een aantal faciliteiten moeten worden aangepast. Eigenaren moeten van tevoren vragen of ze een woning op deze manier mogen gebruiken, niet pas achteraf. Er zijn ook nog een aantal zaken die wij gaan onderzoeken. Bijvoorbeeld hoe de eigenaar omgaat met deze mensen en hoe ze hier terecht zijn gekomen." Maar een ding is volgens Knoops zeker: dit wordt opgelost.

Omroep Brabant heeft het uitzendbureau om een reactie gevraagd, maar dat heeft nog niet gereageerd.

