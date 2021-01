Tweede Brabander besmet met Braziliaanse variant van het coronavirus

Buisjes met afgenomen coronamonsters (foto: Joris van Duin). vergroot

Twee mensen in Brabant hebben de Braziliaanse variant van het coronavirus opgelopen. De variant is nu ook vastgesteld bij twee mensen uit de regio Amsterdam en iemand uit Gelderland. De Brabanders zijn volgens het RIVM niet in Brazilië geweest, de andere besmette Nederlanders wel.

De eerste besmetting in Nederland werd ontdekt in een zorginstelling in Brabant. De besmetting werd opgemerkt tijdens de zogeheten Kiem-surveillance, waarbij wekelijks willekeurig virussen van een paar honderd positief geteste monsters uit heel Nederland in kaart worden gebracht.

Braziliaanse variant

De Braziliaanse variant is een mutatie van het virus, die onlangs is opgedoken. Eigenlijk gaat het om twee varianten: P1 gaat rond in en om de stad Manaus en P2 komt in heel Brazilië voor. De Gelderlander en de Brabanders hebben type P2, de Amsterdammers hebben de P1-versie.

De Braziliaanse variant lijkt besmettelijker dan het 'oude' coronavirus. Het is niet duidelijk of mensen van die variant ernstiger ziek worden.

