Verhoeven na staredown: 'Je moet niet zo tof doen, zeker niet tegen mij'

Boksfans hoeven nog maar heel even te wachten ot ze kickbokser Rico Verhoeven uit Halsteren weer in de ring kunnen zien. Zaterdagavond neemt de Brabander het op tegen Hesdy Gerges tijdens een bijzonder bokstoernooi. Vandaag troffen de twee elkaar voor de weging en een staredown. "Je moet niet zo tof doen en zeker niet tegen mij", zei Verhoeven na afloop tegen de NOS.

Die laatste zei tijdens de persconferentie vorige week: "Vechten tegen Rico is iets waar ik al jaren over droom en voor werk. Jammer dat het niet voor de titel is, het is wel een mooie kans." Rico's zwaargewichttitel bij GLORY staat vanwege de afzegging van Ben Saddik zaterdagavond niet op het spel. Het toernooi is voor de eer.