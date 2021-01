Oppositie Den Bosch: 'Jongeren thuis opzoeken om te voorkomen dat ze opnieuw in de fout gaan'

Paul Kagie:' Waar was de politie maandag?' vergroot

Om jongeren op het rechte pad te krijgen zouden ze thuis bezocht moeten worden door 'gezaghebbende mensen in Den Bosch'. Dat vindt Paul Kagie, die namens Leefbaar 's-Hertogenbosch oppositie voert in de Bossche gemeenteraad. De rellen van afgelopen maandag maken volgens hem duidelijk dat de politiek hoognodig 'achter de voordeur' moet kijken. Dinsdag zijn de rellen onderwerp van een online debat in de raad.

Paul Kagie is boos en verontwaardigd dat er niet eerder is ingegrepen. "Je zag in de middag al op de beelden die via sociale media rondgingen dat er een meute op weg was naar de binnenstad, dat het een grote rooftocht zou worden. De vraag die iedereen zichzelf stelt is: hoe heeft het zover kunnen komen?

"Deze keer zagen we het aankomen, met de rellen van oud en nieuw nog vers in het geheugen."

Kagie maakte de rellen van 2000 ook mee na de dood Pierre Bouleij, toen ook al als raadslid. Maar een vergelijking gaat volgens hem niet op. "Het grote verschil was: toen kwam het uit de lucht vallen. Het overkwam ons. Maar nu zagen we het aankomen, ook met de rellen van oud en nieuw nog vers in het geheugen. Toen het maandag grimmig werd op de Graafseweg, moeten er toch wat radertjes in beweging zijn gekomen?"

De Bossche politiek wil onder andere deze vraag dinsdag voorleggen aan het college. Paul Kagie: "We willen weten hoe het gegaan is. Hoe kan het dat de burgemeester die zelf aan de knoppen zit, zichzelf maandag afvraagt: waar blijft de ME? We willen weten hoe die verdeling van ME-inzet geweest is. Waren er afspraken met Eindhoven, Helmond en de andere burgemeesters?"

"We moeten de onnozelheid afleggen."

Daarnaast vraagt hij zich af wat er met de opgepakte jongeren gaat gebeuren. "Laten we hopen dat het niet alleen tot een veroordeling komt van de plunderende jongeren, maar dat we ook achter de voordeur komen bij die huishoudens. Recht op je doel af, naar deze mensen toe. We moeten de onnozelheid afleggen. Als het gist in de samenleving moet je proberen bij de bronnen thuis te komen en duidelijk maken dat er voor de jongeren geen tweede of derde kans komt om van dit pad af te komen. Anders draaien ze zichzelf in de vernieling."

