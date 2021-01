Burgemeester Jorritsma verbiedt twee demonstraties in Eindhoven

De kapotte ramen in de stationsrestauratie van Eindhoven na de rellen maandag. vergroot

Burgemeester John Jorritsma heeft twee manifestaties verboden die voor komende zondag in Eindhoven waren aangekondigd. Het gaat om een demonstratie van de anti-islamgroepering Pegida en een demonstratie tegen lockdown en politiegeweld. Jorritsma vreest ongeregeldheden in combinatie met gevaar voor de volksgezondheid, schrijft hij vrijdag in een brief aan de gemeenteraad.

Er zijn nog steeds signalen dat personen van plan zijn om naar Eindhoven te komen en daarbij het toepassen van geweld niet schuwen, stelt Jorritsma. Volgens de burgemeester ziet de politie 'dat opgeroepen wordt tot het overgaan tot grof geweldgebruik, vernielingen, plunderingen en brandstichting'.

"Dat mensen hun mening kunnen uiten blijft belangrijk", schrijft Jorritsma. "De context waarin het besluit over het toestaan van manifestaties moet worden bekeken, is voor onze stad sinds zondag 24 januari echter drastisch veranderd. De rellen en plunderingen die volgden waren ongekend. De stad en haar ondernemers en bewoners huiveren nog steeds na."

Edwin Wagersveld, die het verzoek voor de Pegida-demonstratie bij de gemeente indiende, laat weten het niet met de gemeentelijke beslissing eens te zijn.

Gevaarlijk vanwege corona

In de brief van de burgemeester wordt ook corona zelf als argument voor het verbod aangehaald. Mensen staan volgens de GGD te dicht op elkaar bij manifestaties. Jorritsma kondigt daarnaast in de brief aan extra cameratoezicht in te zetten. Bovendien is in Eindhoven nog steeds een noodverordening van kracht, en kunnen mensen ook zonder aanleiding worden aangehouden en gefouilleerd.

