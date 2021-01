Wat vind jij het beste carnavalsliedje allertijden? Maak onze lijst compleet

vergroot

Ieder jaar zoeken we bij Omroep Brabant naar het allerbeste carnavalslied. Maar nu carnaval is afgelast vanwege corona, pakken we het anders aan. We hebben de allerbeste liedjes uit de afgelopen decennia geselecteerd en gaan op zoek naar de ‘Kies Je Kraker Aller Tijden’. Maar ongetwijfeld is de lijst nog niet compleet. Wij willen van jou weten welk liedje nog ontbreekt.

Een deskundige jury heeft een lijst samengesteld met dertig klassiekers. Daar zitten ook heel wat oud-winnaars van de Kies Je Krakerverkiezing tussen.

“Die selectie was al bijna niet te doen”, vertelt Maarten Kortlever namens de jury. Volgens hem zijn het stuk voor stuk topliedjes. “Maar we zijn er vast een paar vergeten en daarom werken we ook dit jaar met drie wildcards. We horen graag van de Brabanders welke liedjes er ook nog mee moeten doen. Dan voegen we die nog toe zodat we er 33 hebben.”

Mail jouw liedje

De jury heeft overigens geprobeerd de lijst zo Brabants mogelijk te houden. Mocht je toch wat carnavalsliedjes ‘van boven de rivieren’ missen, dan kun je daar nog iets aan doen. Je kunt jouw suggestie dit hele weekend nog mailen naar [email protected].

Maandag 1 februari om 11 over 11 gaat de stembus met de uiteindelijke 33 liedjes open en kan er gestemd worden. De uiteindelijke winnaar wordt bekendgemaakt op vrijdag 12 februari tijdens Drie Uurkes Vurraf.

Hieronder staan de dertig liedjes die al geselecteerd zijn, in alfabetische volgorde:

Arie Ribbens - Brabantse nachten zijn lang

Arie Ribbens - Polonaise Hollandaise

Chris Debuut - Houdt 'm vast Katharina

De Stipkes - Unne spijker in munne kop

Decibel - Mijn sanseveria

Decibel - Slaoi

Deurzakkers - Het feest kan beginnen

Deurzakkers - Zak es lekker door

Gebroeders Ko - Fijnfisjenie

Gebroeders Ko – Schatje mag ik je foto

Guus Meeuwis - 't Dondert en ’t bliksemt

Johnny Gold - Houdoe hee

Lamme Frans - Handjes handjes bloemetjesgordijn

Lawineboys - Seks met die kale

Mosterd na de Maaltijd - He Jacqueline

Niek & Danny - Hang de vlag uit

No Nonsens - Traone in mijn ogen

PartyFriex - Ik moet zuipen!

Pater Moeskroen - Joost

Pupke blauw - Onze ouwe St. Jan

Ria Valk - De liefde van de man gaat door de maag

Snollebollekes - Vrouwkes

Twee Pinten - Bij ons staat op de keukendeur

Twee Pinten - Geef mij de liefde en de gein

Vader Abraham – Ja ja ik voel het al

Van Alles We - En nou die hèndjes de lucht in

Veul Gère- De grozzie van m'n buurvrouw

Veul Gère- Stripke veur

Vieze Jack - Captain Jack

Wim Kersten & de Viltjes – Bloemetjesgordijn

