Man stuurt bedreigende Whatsapp-berichten naar agenten en wordt gepakt: 'Volstrekt onacceptabel'

Een 28-jarige man is vrijdag aangehouden in Oss nadat hij dreigde twee agenten iets aan te doen. Volgens de politie stuurde de man de afgelopen dagen meerdere WhatsApp-berichten naar de werktelefoons van de agenten.

Om kwart over tien 's avonds werd de man gearresteerd in een huis in Oss. Hij is vastgezet voor verder onderzoek. Er wordt bekeken of hij inderdaad betrokken was bij de rellen die de afgelopen dagen plaatsvonden.