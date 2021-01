Dronken vrouw verraadt zich en overtreedt ook nog de avondklok

Een vrouw van 22 uit Tilburg, die afgelopen nacht dronken achter het stuur van een auto zat, heeft zichzelf verraden. Ze kon volgens de politie niet meer recht lopen, had bloeddoorlopen ogen en rook naar alcohol. De Tilburgse ontkende weliswaar dat ze had gereden, maar tijdens het gesprek met agenten vielen ineens autosleutels uit haar zak.

De vrouw had de wagen achtergelaten nadat ze op de Taxandriëbaan tegen een boom was gereden. Zij en een man die bij haar in de auto zat, renden na de botsing weg, maar ze werden even later toch aangetroffen. Het tweetal liep rond half een vrijdagnacht door de lege straten van Tilburg. Dat was al opvallend, omdat ook voor hen de avondklok geldt.

Drank in het spel

Toen de politie hen aansprak, werd dus al snel duidelijk dat er drank in het spel was. De vrouw is aangehouden en naar een politiebureau gebracht. Hier bleek dat ze drie keer te veel had gedronken. Ook werd vastgesteld dat ze had gereden met een rijbewijs dat ingevorderd was.