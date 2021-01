Tarte Tatin van rode kool en honing - Smakelijk recept uit 'Lekker Weekend!

Recept Smakelijk vergroot

Elke zaterdagochtend hoor je in het radioprogramma Lekker Weekend! kort na halfelf een chefkok over een Brabants streekproduct. Zaterdag 30 januari hoorde je Ronny Markestijn, koksopleider bij Curio. Hij maakte een hartige variant op de bekende omgekeerde appeltaart en gebruikte hiervoor honing van de Bijenboerderij in Strijbeek.

Dit heb je nodig voor deze hartige taart:

een kilo rode kool

een rode ui

tweehonderd gram honing

een takje tijm

Aceto balsamico

Voor de salade:

Rucola

pecannoten

rozijnen

olijfolie

citroensap

En voor het deeg:

tweehonderdvijftig gram bloem, gezeefd

honderdvijftig gram roomboter in kleine blokjes

twee theelepels zout

een ei

twintig gram water

Bereiding:

Meng de kleine blokjes boter met de bloem en kneed het geheel tot een egaal deeg.

Voeg hierbij water, ei en zout, en kneed tot een mooi deeg.

Verpak het deeg in folie en leg een uur in de koelkast, hierdoor kun je het straks beter uitrollen.

Verwijder de buitenste bladeren van de rode kool en snijd de kern uit de kool.

Snijd vervolgens de kool in heel fijne repen.

Snijd de ui in ringen en hak de tijm fijn.

Bak de rode kool met de uien en tijm op medium hitte, een minuut of tien.

Blus af met een flinke scheut aceto balsamico en stoof nog twee minuutjes door.

Voeg nu de honing toe en laat dit licht karamelliseren.

Stort het geheel in een ovenschaal.

Haal het deeg uit de koelkast en rol het uit tot een halve centimeter dik.

Snijd het deeg ter grootte van je ovenschaal. En leg het deeg dan op het koolmengsel.

Druk het deeg voorzichtig aan en prik er gaatjes in zodat het niet gaat souffleren.

Bak de Tarte Tatin dan af op honderdtachtig graden.

Laat de taart vijftien minuten afkoelen en keer hem om op een schaal.

Serveer met de salade.

Smakelijk!

