Dit Bossche café zit voor even 'bomvol', maar wel coronaproof

Een groep van zo'n dertig paspoppen verzorgde een gezellige avond in De Basiliek (Foto: De Basiliek) vergroot

Het is al maanden akelig leeg in café De Basiliek in Den Bosch. Vrijdagavond was het dan toch weer even ouderwets 'bomvol' in de kroeg. Daar zorgden de dertig paspoppen voor die eigenaar Tim Pigmans van top tot teen heeft aangekleed. Via een livestream konden mensen thuis meekijken.

''De laatste keer dat het hier zo druk was, was tijdens carnaval vorig jaar", zegt Pigmans lachend. Hij geniet altijd van de weken in aanloop van het volksfeest en was op zoek naar een creatieve manier om dit digitaal tot leven te brengen. ''Een livestream vanuit een leeg café komt niet echt sfeervol over. Nu ziet het er een stuk gezelliger uit."

De stamgasten volgden de feestavond vrijdagavond thuis achter de computer. "Echter waren ze tegelijkertijd ook een beetje fysiek aanwezig", zegt Pigmans. "Van te voren konden ze hun kiel, sjaal en andere attributen sturen. Zo ontstond er een zeer vertrouwd beeld."

