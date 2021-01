Politie vindt tienduizenden euro's cash bij autocontrole, twintigers verdacht van witwassen

De politie heeft vrijdagmiddag bij een autocontrole in Bergen op Zoom tienduizenden euro's contant geld aangetroffen. De 22-jarige bestuurder en de 25-jarige bijrijder, beiden afkomstig uit Roosendaal, zijn aangehouden. Zij worden verdacht van witwassen.

De mannen trokken op de A58 de aandacht van de agenten. Die besloten daarom de auto stil te zetten op de Klein Molenbeek. Al snel bleek dat de jonge bestuurder enkele duizenden euro's cash geld bij zich had. Een geldige verklaring daarvoor had hij niet. Niet veel later bleek de bijrijder nog veel meer cash op zak te hebben: enkele tienduizenden euro's.