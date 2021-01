Louis zag boomverzorger meters naar beneden vallen: 'Hij had dood kunnen zijn'

De brandweer kon de man bevrijden (foto: Perry Roovers/ SQ Vision) vergroot

Het was behoorlijk schrikken voor Louis Klei uit Prinsenbeek. Plotseling zag hij hoe de boomverzorger in zijn tuin werd geraakt door een vallende tak en uit de boom viel. "Godzijdank was hij geborgd en bleef hij halverwege hangen."

De boomverzorger was zaterdag aan het werk in een tuin aan de Wiek in Prinsenbeek, toen hij werd geraakt door een vallende zware tak in Prinsenbeek. Inwoners zagen dat de man na de klap bewusteloos in zijn zekeringen bleef hangen en belden 112.

Door de klap was de boomverzorger een tijdje buiten bewustzijn, vertelt Louis. "We zijn meteen naar hem toe gerend. Toen we bij hem aankwamen, was hij buiten westen. Op dat moment hebben we natuurlijk gelijk de ambulance gebeld."

Toen de man korte tijd later weer bij zinnen kwam, had hij volgens Louis geen idee wat er gebeurd was. "Hij was zo verward... Een gesprek met hem voeren was er eigenlijk niet bij."

Bevrijd

De hulpdiensten hebben de man uiteindelijk uit zijn benarde positie bevrijd. Hij wordt in het ziekenhuis verder gecontroleerd. Louis is vooral blij dat hij zo goed was voorbereid. "Wat als hij niet zo goed gezekerd was? Dan had het 'm zijn leven kunnen kosten."

