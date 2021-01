Hoe is het om een baby in coronatijd te krijgen? 'Visite mag alleen toekijken via het raam'

Daniek Gabbion met haar man en dochter (privéfoto). vergroot

Alles is in deze woelige tijden van corona anders dan anders. Zo ook het krijgen van een kindje. Daniek Gabbion en haar man kunnen erover meepraten. Vorige week donderdag werden zij vader en moeder van een dochtertje Lily. Maar waar normaal gesproken de visite niet aan te slepen is, moeten ze het nu doen met bezoek voor het raam en zoomfeestjes. "Ik krijg wel genoeg aandacht, maar wel op een andere manier."

Gabbion en haar man woonden op Curaçao toen ze in verwachting was. Het plan was al om terug naar Nederland te gaan, maar de komst van een kleine zette het allemaal in een stroomversnelling. Na de eerste coronagolf konden zij in het najaar terugkomen, waarna ze bij Gabbion's moeder in Veldhoven introkken. "Onze dochter is een echte coronababy. En er zijn op dit moment een hoop baby's. Dat vertelden ze ons al in het ziekenhuis."

Kraamverzorging bieden in coronatijd

Ook voor kraamverzorger Ellen Dirckx is het een verwarrende tijd. "Het grootste verschil is dat je veel meer door de ouders laat doen. Verder probeer je zoveel mogelijk afstand te houden. En je wast honderd keer je handen. Maar dat deden wij sowieso altijd al", lacht Dirckx.

Verder is zij één van de weinigen die in de buurt mag komen van de baby. "Soms breekt ook weleens je hart. Ik was laatst bij een gezin waar de ouders voor het raam bleven staan. "Misschien duurt het wel een half jaar voordat ik mijn kleinkind in de armen kan sluiten", hoor ik dan. Dat doet wel veel met mij. Wie ben ik dan om dan wel het kind aan te raken."

Toch zijn er niet alleen nadelen van werken in coronatijd. "Nu visite niet meer binnen komt, heb je wel meer tijd voor je werk. Je kan nu beter voorlichting geven, meer uitleggen: dat is wel heel fijn. Normaal gesproken komt er altijd heel veel bezoek en dan gaat het helpen een beetje tussen de bedrijven door. Er is nu ook meer écht contact tussen mij en de ouders."

Babyshower in coronatijd

Daniek is op dit moment op een roze wolk. Toch moeten familie en vrienden het stellen met een kijkje vanuit het raam. "Het liefst laat ik ze allemaal binnen, maar dat gaat nu niet. En mijn babyshower heb ik gehouden via Zoom. Wel heel gezellig, maar het is allemaal anders dan anders."

Ook een plekje krijgen in het ziekenhuis in Tilburg was nog een lastige. "Toen de weeën kwamen, belden we en we kregen als reactie: 'er is nog maar één plekje over.' De corona-afdeling zit nu vol. Er is nu minder plek voor bevallingen. Je merkt het wel aan alles dat corona er is. Maar we zitten nu op een roze wolk. Niks kan ons van de leg brengen."

