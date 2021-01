Brand verwoest appartement in Den Bosch, bewoners naar het ziekenhuis

De brandweer voor het appartementencomplex aan de Hadewychstraat in Den Bosch (foto: Iwan van Dun/SQ Vision). vergroot

Een appartement aan de Hadewychstraat in Den Bosch is zondagochtend door brand verwoest. Het vuur werd rond kwart over zes ontdekt.

In het appartement op de tweede etage waren op het moment dat de brand uitbrak drie mensen aanwezig. Zij konden op tijd wegkomen, maar hadden wel ademhalingsproblemen vanwege de rook die ze binnenkregen. Zij zijn naar een ziekenhuis gebracht.

Overslag voorkomen

De brandweer was snel aanwezig maar kon niet voorkomen dat het huis zwaar beschadigd raakte. Wel kon worden voorkomen dat het vuur zou overslaan naar andere appartementen. Die waren uit veiligheidsoverwegingen ontruimd.

Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht.

