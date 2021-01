De Worst Carnaval Ever: bakker lanceert worstenbroodjespakket om carnavalsvrienden mee te verrassen

Worstenbroodjes, altijd lekker! (archieffoto). vergroot

Omdat carnaval 2021 waarschijnlijk 'de worst carnaval ever' wordt, lanceert bakkersketen Van Keulen een worstenbroodjesbox met precies dat als slogan. In ruim een dag zijn er al 100 pakketten besteld.

De worstenbroodjes in de papieren doos zijn volgens de bakkersketen ook uitermate geschikt als verrassing voor je CFF, je Carnavals Friend Forever. Op die manier kan hij of zij toch even aan 'carnaval ruiken', in een jaar dat samen worstenbroodjes eten na een wilde nacht vol polonaises er niet inzit.

Een medewerker van het creatieve team van de bakkersketen: "Tijdens een vergadering over taartjes verzuchtte iemand: dit wordt echt de worst carnaval ever." Spontaan ging er een lampje branden boven de hoofden van de bakkers en ontstond het idee voor een doos worstenbroodjes waarmee je iemand kunt verrassen. "Carnavalsvierders hebben vaak een vaste vriendengroep waarmee ze op pad gaan, die kunnen ze nu iets opsturen."

"Ik hoop op een take-away-borrel met carnaval."

Bijna honderd dozen worstenbrood zijn al besteld en worden tijdens de carnavalsdagen bezorgd. Sommige pakketten gaan ver de Brabantse grens over, richting de randstad. "Misschien wel naar mensen die van Brabant naar Amsterdam zijn verhuisd, maar wel elk jaar nog komen carnavallen."



De worstenbroodjes die straks bezorgd gaan worden, gaan vergezeld van een persoonlijke briefje. "De strekking van die briefjes is in bijna alle gevallen: jammer dat we jullie niet zien dit jaar, we missen jullie, volgend jaar gaan we weer."

Carnaval is traditiegetrouw een van de momenten van het jaar waarmee bakkers, maar ook cafetaria's, wel raad weten. De snacks-met-een-knipoog zijn normaal gesproken dan ook niet van de lucht.

De Oetelbol van bakkerij Erik van Leeuwen uit (het Gelderse) Kerkdriel uit 2018 bijvoorbeeld. Het laat zich raden dat dit een groene variant van de Bossche Bol is. Bovenop prijkt een oeteltje, een kikkertje dus. Erin zat, ook behoorlijk carnavalesk, het likeurtje Boswandeling. Dronken is waarschijnlijk niemand er vorig jaar van geworden. De bakker zei toen: "Nou dan moet je er wel behoorlijk wat eten."

De Oetelbol. (Foto: Bakkerij van Leeuwen) vergroot

En dan was er vorig jaar, ook uit Den Bosch, de Oetlul. Het was, jazeker, een piemelvormig gebakje dat gretig aftrek vond. Uiteindelijk werden de Oetlullen nog tot in de zomer verkocht. Bedenkster Thea Erkeland zei toen: "De een is wat serieuzer dan de ander en ziet er de humor niet zo van in", zegt Thea. "Dat was ook zo bij mijn collega’s onderling. De één vond het te grof, de ander vond het grappig.’’

Wie het liever in de hartige hoek zoekt, kan normaal gesproken ook z'n lol wel op. Zo kwamen de boerenkoolmetworstvlaai, frikandellenvlaai en de kroket in de carnavalskleuren van Tilburg (Kruiket) al eens voorbij.

En heb je nu nog steeds een kater van het feit dat carnaval dit jaar niet is zoals we het graag zien? De katercake die onze eigen Betty van den Oetelaar in het verleden bedacht, die kan natuurlijk altijd. Smakelijk!

