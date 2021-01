Marechaussee pakt man op met vuurwapen en munitie in auto

De Koninklijke Marechaussee vond een vuurwapen en munitie (foto: Koninklijke Marechaussee). vergroot

Bij een controle in de buurt van Eindhoven Airport heeft de marechaussee zaterdag een vuurwapen in een auto gevonden. Of het om een echt vuurwapen gaat wordt nog onderzocht.

Naast het vuurwapen werd ook munitie gevonden. De bestuurder uit Italië is aangehouden. De marechaussee denkt ook dat het kenteken van de auto vals is. De politie heeft de marechaussee geholpen bij het doorzoeken van de auto.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.