Rustig in Eindhoven, politie staat wel op scherp

Rust op het 18 Septemberplein (foto: Sem van Rijssel/ SQ Vision) vergroot

Twee aangekondigde demonstraties waar een streep doorheen gaat, vorige week zondag was dat het geval en deze week weer. Maar daar houdt de parallel vooralsnog op. Vorige week brak de hel los in Eindhoven, nu ligt de stad er rustig bij. Wel is er veel politie op de been.

Voorkomen dat Eindhoven opnieuw het toneel wordt van ongeregeldheden; uit alles blijkt dat politie en gemeente daar hard op in zetten. Politiebusjes, motoragenten, handhavers van de gemeente Eindhoven: allemaal waren ze zondagochtend al te vinden in het centrum van de stad waar het vorige week zo misging. Het station werd ook al vroeg extra in de gaten gehouden.

Op een bord op het 18 Septemberplein staat de tekst: "Kom niet naar het centrum als dat niet nodig is. Samenkomsten in groepen is verboden." De hele stad Eindhoven is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat houdt in dat mensen bijvoorbeeld gefouilleerd mogen worden.

Ook 's middags zijn er zichtbaar agenten aanwezig in het centrum, maar oogt de situatie verder rustig. Er wandelen mensen rond. Op een bankje in de zon wordt een broodje gegeten.

Angst voor plunderingen en grof geweld

Een demonstratie van de anti-islamgroepering Pegida en een demonstratie tegen de lockdown en politiegeweld waren voor zondag aangekondigd. De verwachting was dat dit voor flinke drukte zou gaan zorgen. Jorritsma vreesde ongeregeldheden in combinatie met gevaar voor de volksgezondheid, schreef hij vrijdag in een brief aan de gemeenteraad. Volgens de burgemeester zag de politie 'dat opgeroepen wordt tot het overgaan tot grof geweldgebruik, vernielingen, plunderingen en brandstichting'.

Zo kwam Jorritsma terecht in een spagaat die we rondom demonstraties van bijvoorbeeld Pegida in het verleden wel vaker zagen. Een spagaat met enerzijds het recht op demonstratie en anderzijds de taak van de burgemeester zijn burgers veilig te houden. Jorritsma besloot de beide aangekondigde demonstraties voor deze zondag te verbieden.

'Ondernemers en bewoners huiveren nog na'

"Dat mensen hun mening kunnen uiten blijft belangrijk", scheef Jorritsma aan de gemeenteraad. "De context waarin het besluit over het toestaan van manifestaties moet worden bekeken, is voor onze stad sinds zondag 24 januari echter drastisch veranderd. De rellen en plunderingen die volgden waren ongekend. De stad en haar ondernemers en bewoners huiveren nog steeds na."

