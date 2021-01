'In de ring kun je alles er lekker uitgooien', Rico Verhoeven en Gerges leggen conflict bij na duel

Rico Verhoeven en Hesdy Gerges na hun duel in Rotterdam (foto: ANP 2021/Koen van Weel). vergroot

Heel veel koude oorlogsvoering was er van tevoren tussen de kickboksers Rico Verhoeven en Hesdy Gerges. De emoties liepen hoog op. Maar tijdens het viermanstoernooi in Ahoy in Rotterdam zaterdagavond rekende de wereldkampioen uit Halsteren redelijk eenvoudig af met zijn Amsterdamse opponent. "Maar er zit heel veel werk in, om het er gemakkelijk te laten uitzien", vertelt Rico een dag later.

"Die ophef tussen Hesdy en mij kwam blijkbaar voort uit iets wat ik een keer had gezegd en wat hij persoonlijk had opgevat. Maar wat niet zo was bedoeld", vertelde Verhoeven zondagmiddag in De Zuidtribune op Omroep Brabant. "Daar had Hesdy een bepaald gevoel bij en dit uitte hij tijdens de voorafgaande persconferentie. Dat was voor mij de druppel die de emmer deed overlopen. Toen ontstond een spraakmakend momentje. Dat veroorzaakte bij ons allebei een bepaalde prikkel. Als je dan in de ring staat, kun je alles er lekker uitgooien. Alleen, er kan maar een winnaar zijn. En dat ben ik."

Rico Verhoeven in duel met Hesdy Gerges (foto: ANP 2021/Koen van Weel). vergroot

Redelijk emotieloos

Dat wilde hij ook nadrukkelijk laten zien tijdens de wedstrijd, dat hij de allerbeste kickbokser is. "Maar voor de rest stond ik er redelijk emotieloos in. Want iedereen mag zijn mening over mij hebben, mag zeggen en vinden van mij wat 'ie wil. Dat doet me eerlijk gezegd niet zo heel veel. Ik stond daar zakelijk en ik denk dat ik het ook zakelijk heb opgelost. En ik ben blij dat we het conflict daarna ook hebben kunnen uitpraten."

Gerges beaamde na afloop dat Verhoeven inderdaad de allerbeste kickbokser is en overlaadde hem zelfs met complimenten. Er werd sorry gezegd vanwege 'het akkefietje' en wat volgde was een innige omhelzing. "Een mooi moment", blikt de wereldkampioen uit Halsteren terug. "Je hebt een gevecht met elkaar, er zijn irritaties naar elkaar toe en dat je dit dan uiteindelijk achter je laat. Je hebt gevochten, je hebt het eruit gegooid. Daarna gooi je je mentale blokkade eruit, datgene wat je vervelend vond, en laat je het voor wat het is."

Na de wedstrijd tegen Gerges - die Verhoeven op punten won - wachtte hem nog een finale, tegen Tarik Khbabez. Maar dat duel werd nooit een echte wedstrijd. "Ik ben een veteraan in dit spelletje, dus die vechtstijl van hem had ik best snel uitgelezen. Na een minuutje of twee. Ik zag van welke kant het gevaar kwam en ik kon hem goed opvangen en verdedigen. Daardoor sloeg hij zijn hand kapot. Maar als dit niet gebeurd was, had ik in de volgende ronde zijn been kapot getrapt."

Betaalmuur

De wedstrijden van het viermanstoernooi werden afgewerkt in Ahoy, in Rotterdam. Zonder publiek, vanwege de coronavoorschriften. Wie de wedstrijden live wilde zien, was aangewezen op een zogenoemde 'betaalmuur', voor twintig euro. Had Verhoeven niet liever gehad dat heel Nederland hem in actie had kunnen zien? "Natuurlijk! Maar vergeet niet: het is heel lastig om een platform zoals Glory winstgevend te kunnen maken. Kijk, in Nederland is het heel ongewoon om voor zoiets te betalen. Maar in andere landen is het de normaalste zaak van de wereld. In Engeland doen ze al jaren niets anders bij grote bokswedstrijden. Ook in Amerika, noem maar op..."

Daarbij wijst hij op de coronatijd: "We kunnen nu toch niks. Dan kunnen er toch wel twee tientjes vanaf voor een topavond kickboksen? Je kunt toch niet naar een restaurant of iets dergelijks. Ik hoop dat mensen er plezier van hebben gehad, echt genoten hebben van een avondje spektakel. Want dat was het volgens mij zeker."

