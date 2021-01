Rico Verhoeven wint makkelijk van Gerges: 'Ik was pas net aan het opwarmen'

Rico Verhoeven heeft zaterdagavond in een leeg Ahoy vrij gemakkelijk gewonnen van landgenoot Hesdy Gerges. Het was de eerste wedstrijd voor de Brabander sinds zijn gevecht tegen Badr Hari eind 2019.

Beide heren begonnen berekenend aan de prestigestrijd (de kampioensgordel die Verhoeven al sinds 2014 bezit, stond niet op het spel). Pas in de tweede ronde van drie minuten vielen de eerste rake klappen en ging Gerges voor de eerste maal naar de grond. De Amsterdammer stond gelijk weer op.

Ook in de derde en laatste ronde was het Verhoeven die het gevecht dicteerde. Op het moment dat de laatste bel klonk, stonden beide heren echter nog overeind.

Op naar finale

Het was dus aan de jury om de winnaar van het gevecht aan te wijzen. Zoals te verwachten viel aan de hand van het spelbeeld, riep die Verhoeven unaniem uit tot winnaar. Dat betekent dat hij het later vanavond in de finale van het vriendschappelijke viermanstoernooi van Glory opneemt tegen Tarik Khbabez. De voor Marokko vechtende Hagenaar won de andere halve finale-partij van Amsterdammer Levi Rigters.