PSV wordt tijdens dramatische eerste helft verpletterd door Feyenoord en verliest met 3-1

PSV heeft opnieuw niet weten te winnen in een topwedstrijd. De Eindhovenaren stonden bij rust met 3-0 achter tegen Feyenoord en beleefden zo een dramatische eerste helft. Uiteindelijk kwam PSV nog terug tot 3-1, maar dichterbij kwamen ze niet en dus verliet de ploeg van trainer Roger Schmidt De Kuip met 0 punten. Welke 4 zaken vielen er op?

1. Onthutsend zwak

PSV was defensief ontzettend kwetsbaar tijdens de eerste 45 minuten in Rotterdam. De ploeg van Roger Schmidt probeerde Feyenoord vroeg onder druk te zetten, waarbij Rosario en Sangaré ver op de helft van Feyenoord speelde. Maar dat pakte niet goed uit De Rotterdammers kregen daardoor juist mogelijkheden op de counter, waar ze ook optimaal van wisten te profiteren.

Telkens dook Mark Diemers achter het controlerende duo van PSV, waarna Teze en Boscagli vaak drie Feyenoorders op zich af zagen komen. Feyenoord kwam er drie of vier keer snel en uit met als resultaat dat PSV de rust in ging met een 3-0 achterstand(!). Ja, PSV had veel de bal, maar deed daar bovenal bar weinig mee.

2. Niet doortastend genoeg

Te weinig creativiteit, geen overtuiging en misschien een kwestie van geluk: PSV was in Rotterdam niet doortastend genoeg om echt potten te breken. Aanvallers Eran Zahavi en Donyell Malen brachten te weinig en waren niet secuur genoeg in de afronding bij de kansen die ze wel kregen.

De échte wil leek te ontbreken bij PSV. Geloof in een wonderlijke comeback evenzo. Ondanks de 3-1 van Ibrahim Sangaré na 56 minuten, kreeg PSV het niet voor elkaar om de spanning nog terug te brengen. PSV had ook in de tweede helft bijna constant de bal en kreeg, net als tegen Emmen, opnieuw heel veel corners. Maar net als toen, leverde dat zondagmiddag in De Kuip niets op.

3. Niemand staat op

Ondanks dat het verdedigend dus niet goed stond bij PSV, stond niemand tijdens die dramatisch verlopen eerste helft op. Spelers als Dumfries, Max, Zahavi en Malen hebben toch al dusdanige ervaring dat ze een wedstrijd moeten kunnen lezen. Maar PSV maakte telkens nog dezelfde fouten. Ook Schmidt kon het tij vanaf de zijkant niet keren. In de tweede helft gaf PSV minder ruimte weg, maar kon men niet door de muur van Feyenoord heen komen.

4. Titelaspiraties kunnen de koelkast in

PSV wil lang meedoen om de titel, maar bewijst zichzelf vanmiddag een zeer slechte dienst. De achterstand op koploper Ajax (die later vandaag nog in actie komen tegen AZ) kan oplopen tot 7 punten als de Amsterdammers winnen. Met dat in het achterhoofd en de pijnlijke nederlaag tegen Feyenoord, kan geconcludeerd worden dat de titelaspiraties van PSV voor nu de koelkast in kunnen. PSV mag na vandaag geen misstap meer begaan, en moet dus hopen dat koploper Ajax nog flink wat punten gaat morsen.

