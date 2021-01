Water van de Maas buiten de oevers levert bijzondere plaatjes op

De Maas is bij Maren-Kessel buiten haar oevers getreden waardoor grote delen van wandelroutes zondag onder water staan. Het water ligt buitendijks. Dat is het gevolg van de regen en sneeuw van de afgelopen week.

In het stroomgebied van de Maas wordt een stand verwacht die in jaren niet zo hoog is geweest. De rivier zal dus op meerdere plekken buiten de oever treden. Dat is het gevolg van de regen en sneeuw van de afgelopen week. Smeltende sneeuw uit de Ardennen en de Eifel zal er nog een schepje bovenop doen, zo is de verwachting. Er zijn al maatregelen genomen. Zo is een aantal sluizen open gezet om het water versneld af te kunnen voeren.