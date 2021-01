Hoog water op komst: waterschappen en Rijkswaterstaat houden vinger aan de pols

Zo hoog zal het water niet stijgen, is de verwachting (foto: Henk van Esch). vergroot

De zandzakken hoeven nog niet klaar gelegd te worden, maar dat het natter wordt de komende dagen op diverse plekken in Brabant: dat staat als een paal boven water. In het stroomgebied van de Maas wordt een stand verwacht die in jaren niet zo hoog is geweest. Een aantal kleinere rivieren in onze provincie zijn al buiten de oevers getreden.

De nattigheid is een gevolg van de regen en de sneeuw van de afgelopen week. Smeltende sneeuw uit de Ardennen zal er nog een schepje bovenop doen, zo is de verwachting.

Sluizen en stuwen open

De eerste maatregelen zijn al genomen. Zo is er een aantal sluizen open gezet om het water versneld te kunnen afvoeren. De stuw in de Maas bij Sambeek is zaterdagmorgen om half tien gestreken. Pas op zijn vroegst maandagavond wordt hier de hoogwatergolf verwacht, die zondagmiddag vanuit de Ardennen in Maastricht aankomt.

Problemen hebben zich in Brabant nog niet voorgedaan. De waterschappen houden bovendien zo’n vinger aan de pols dat ze die ook bijtijds proberen te voorkomen. In het gebied van Waterschap Rivierenland (waaronder het Land van Heusden en Altena valt) wordt er wel rekening mee gehouden dat over een paar dagen dijken moeten worden geïnspecteerd.

Elders in het land zijn wel reeds wegen afgesloten. Niet alleen omdat ze mogelijk blank komen te staan, ook om hoogwatertoeristen te weten.

Zegen voor grondwaterstanden

Voor een aantal waterschappen komt de neerslag als een zegen: het grondwater is op enkele plekken tot zelfs een meer dan aanvaardbaar niveau gestegen. En dat is na al die berichten over aanhoudende droogte een geluk bij een ‘ongeluk’.

