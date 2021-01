Gina zoekt de vrijwilligers die hielpen puinruimen na de rellen: 'Ze krijgen een etentje'

Gina Makken (57) zoekt twintig vrijwilligers die afgelopen maandag hebben meegeholpen om puin te ruimen na de rellen in Eindhoven. Een onbekende geldschieter heeft voor 25 mensen aan maaltijden betaald om voor de spontane hulp te bedanken, maar Gina heeft geen idee wie die mensen zijn. "Ik ken er persoonlijk maar vijf van de 25."

Gina hoort bij de Troep Troopers Tongelre , een buurtinitiatief dat maandelijks op pad gaat om in de omgeving zwerfafval op te ruimen. "Toen we de vernielingen van de relschoppers zagen heb ik onze club meteen aangemeld om de volgende ochtend op te ruimen. Maandagochtend stonden er vijf Troep Troopers klaar die ik kende. Maar de andere aanwezigen, twintig man, kende ik niet. Naar hen ben ik dus op zoek", legt Gina uit.

Eten bij Oriëntal Green House

"De maaltijden zijn al betaald bij Oriëntal Green House in Eindhoven", legt Gina uit. "We zullen in ieder geval moeten wachten tot we weer met dertig man bij elkaar mogen zijn." Maar eerst wil ze graag de vrijwillige puinruimers vinden. "Ik heb een blog waarop mensen contact met me kunnen opnemen, dat lijkt mij een goede manier om mij te benaderen als je er maandag bij was."