Auto uitgebrand in Veghel, politie houdt man aan

In Veghel is zondagnacht een auto door brand zwaar beschadigd geraakt. De politie heeft een man aangehouden die hierbij betrokken zou zijn geweest. De wagen stond aan de Julianastraat en vloog rond half vier in brand.

De brandweer heeft het vuur met onder meer schuim geblust. Tijdens de werkzaamheden was de Julianastraat tijdelijk afgesloten. De politie werd gealarmeerd om onderzoek te doen en ze wist al snel iemand op te pakken. Het is niet bekend om wie het gaat. Een bergingsbedrijf is ingeschakeld om het wrak af te voeren.

