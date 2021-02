'Hij heeft een mes!', agent beschrijft hectiek als gewapende man bij politiebureau naar binnen wil

Agent Hicham Argani (foto: privé). vergroot

Het ene moment staat agent Hicham Argani met een kop koffie in zijn handen, het volgende moment heeft hij zijn dienstwapen in zijn hand. In een persoonlijk verhaal op Linkedin doet hij zijn verhaal over wat er op 18 januari gebeurt voor het politiebureau in Den Bosch. Daar schiet een collega van Hicham een man in zijn been die met een mes het bureau in wil komen.

Fieke Nobel Geschreven door

“Uit het niets hoor ik hard gebons en geschreeuw bij de receptie. Ik loop naar de trap en vraag de eerste collega die ik tegenkom of het een grap is. Haar blik zegt genoeg.”

32-jarige man gewond aan zijn been

Bij de hoofdingang van het politiebureau in Den Bosch schiet een collega van hem een man neer die met een mes het bureau in wil komen. Hicham ziet een collega met getrokken pistool tegenover de man staan.

Als Hicham beneden komt, ziet hij een politiejas op de grond liggen. “Daar hoort geen jas te liggen, dacht ik nog”, schrijft hij. Bij de hoofdingang ziet hij een aantal collega’s staan en hij hoort: “Hicham, hij heeft een mes!”

Vuurwapen

Buiten ziet hij een collega staan, met zijn vuurwapen gericht op een grote man. De man heeft een mes in zijn hand en is niet voor rede vatbaar.” Hicham loopt naar buiten en trekt ook zijn vuurwapen.

Naast hem hoort hij een collega schreeuwen en hij merkt dat de man naar binnen wil. “Binnen staan ongewapende collega’s”, schrijft Hicham. “Hoe dan ook, die man komt niet binnen, dacht ik. De man stapt naar voren en ik hoor een schot. De man gaat neer.”

Onderzoek

Bij de schietpartij bij het politiebureau aan de Vogelstraat raakt 18 januari een 32-jarige man uit Venray gewond. Een politieagent schiet hem buiten bij de hoofdingang in zijn been. De man wordt afgevoerd met een ambulance. De Rijksrecherche start een onderzoek, zoals gebruikelijk is bij zaken waar lokale politieagenten bij betrokken zijn.

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.