Héél kleinfisjenie: Goirle krijgt carnavalsoptocht in LEGO

Pleister op de wonde voor de carnavalsfans in Ballefruttersgat: een optocht in Lego. (foto: Bert Geeraets)

Overal zijn de optochten afgelast, maar in Goirle proberen ze er toch nog iets van te maken. Ballefruttersgat organiseert dit jaar een carnavalsoptocht in LEGO. Het is een onverwacht succes. "We hadden gerekend op een wagen of twaalf, maar het zijn er wel veertig", zegt Jan Brekelmans van Stichting Karnaval Ballefruttersgat trots.

Op maandagmiddag mogen alle deelnemers hun wagens inleveren in winkelcentrum De Hovel. Eén van hen is Jack Schipperen. Hij komt samen met zijn opa Noud Schraven. Opa is een bekende in het carnavalsleven van Ballefruttersgat. "Ik zit er al 35 jaar bij", zegt hij trots. Hij geeft eerlijk toe dat zo'n optocht in LEGO wat hem betreft toch armoede is. "Maar ja, we maken er maar iets van. Het kan niet anders", klinkt het gelaten.

Op de achtergrond kijkt kleinzoon Jack toe. Wat hem betreft is zo'n optocht in LEGO ook best. "Ik heb thuis ook een heel dorp gemaakt", zegt hij enthousiast. "Hij bouwt heel graag", vult opa aan.

Opa Noud en kleinzoon Jack doen mee aan de carnavalsoptocht in LEGO (foto: Bert Geeraets).

Op een hoog plateau is een indrukwekkende straat neergezet, helemaal opgebouwd uit legoblokjes. Noud tilt zijn kleinzoon Jack op en laat het hem zien. De komende dagen maken de vrijwilligers van Ballefruttersgat een film waarin alle wagens te zien zijn. De wagens worden met een onzichtbaar draadje door de straat getrokken. "Er zijn twee categorieën, eentje voor boven en eentje voor onder de 15 jaar", legt Jan Brekelmans uit. De clubs die normaal de grote carnavalswagens bouwen, zijn nu de jury.

"We zijn heel blij dat dit aanslaat."

Dat er zo veel deelnemers zijn, vindt Brekelmans helemaal geweldig. "Het overtreft m'n stoutste verwachtingen." Toch kan het de teleurstelling over het niet doorgaan van de gewone optocht niet helemaal verhullen. "Maar we zijn heel blij dat dit aanslaat en dat we iets positiefs voor Goirle kunnen doen, met alle beperkingen die er nu zijn."

Volgend jaar zal er, naast hopelijk de gewone optocht, ook weer een optocht in LEGO zijn. De film van de carnavalsoptocht is vanaf carnavalszaterdag 's middags om twee uur online te zien via de website van Ballefruttersgat.

