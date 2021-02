Wat ging er mis bij PSV in de verloren topper tegen Feyenoord? 'PSV was naïef en communiceerde niet'

PSV druipt af in De Kuip na 3-1 nederlaag (foto: ANP). vergroot

PSV likt een dag na de met 3-1 verloren topper tegen Feyenoord de wonden. De Eindhovenaren liepen vol in het mes van het counterende Feyenoord en waren niet bij machte om de opgelopen schade te herstellen. We blikken terug met oud-PSV’ers Huub Stevens en Erwin Koeman.

“Wat me vooral opviel was dat PSV echt heel aanvallend speelde in De Kuip”, zegt Erwin Koeman, die als speler en assistent-trainer meerdere jaren actief was in Eindhoven. “Max en Dumfries stonden bijna constant op de helft van Feyenoord. Allebei, tegelijkertijd. En als Rosario en Sangaré dan ook nog eens diep gaan staan en de centrale verdedigers hen niet terugroepen. Ja, dan roep je het ook wel een beetje op jezelf af."

PSV stond bij rust al met 3-0 achter. Drie keer kwam Feyenoord er uit en drie keer was het ook raak. “Het was PSV-onwaardig, wat ze daar lieten zien”, stelt Huub Stevens. “En Feyenoord was helemaal niet goed, hé. Ze maakten optimaal gebruik van de kansen die PSV hen bood, maar ze speelden niet goed.”

Volgens Stevens is het van buitenaf makkelijk praten, maar is het moeilijk om aan te stippen wat er precies fout is gegaan. “Je weet niet wat vooraf de afspraken waren. Ze komen dan ook nog eens snel met 1-0 achter, dan wil je dat als speler zo snel mogelijk goed maken. Terwijl je, zeker als je vroeg in de wedstrijd achter komt, juist het geduld moet bewaren. Dat deden ze niet en ze gaven alleen maar meer ruimte weg. Of het naïef was? Ja, dat denk ik wel.”

Naïef is wel het stempel dat je op de eerste helft kan plakken, vindt ook Koeman. “Maar ik ben niet geschrokken van PSV, want tegen RKC en FC Volendam gaven ze ook al ontzettend veel kansen weg. Het lijkt wel of de communicatie ontbreekt om elkaar te coachen. Ik mis, en dat is zeker niet alleen bij PSV, het corrigerende gedeelte in de huidige voetballerij. Het lijkt wel of ze bang zijn om boos te worden. Terwijl boos worden of elkaar hard corrigeren soms alleen maar voordelen kan hebben.”

Competitie gespeeld?

Waar de gebroeders Van de Kerkhof al vinden dat de competitie gespeeld is, vinden Stevens en Koeman dat nog niet. “Er zijn nog veertien wedstrijden te spelen. Natuurlijk gaat PSV het nu nog niet opgeven”, zegt Stevens.

Koeman denkt zelf dat de bekerwedstrijd tussen Ajax en PSV ook nog eens van belang gaat zijn. “Ajax heeft nu een eerste, goede tik uitgedeeld. Maar PSV kan bij winst in de beker Ajax wellicht een tik verkopen. En wie weet wat er dan nog kan gebeuren. Maar duidelijk voor nu is wel dat Ajax het meest compleet is. Ze hebben een goed team met een goede bank met spelers die een wedstrijd kunnen omdraaien en beslissen. En bij PSV ontbreekt dat nu door het ontbreken van wat aanvallers.”

Met de eventuele (snelle) terugkeer van onder meer Cody Gakpo, Mario Götze en Noni Madueke in het vooruitzicht, verwacht Stevens dat de ploeg van trainer Roger Schmidt weer beter voor de dag gaat komen. “Dat zijn natuurlijk echte kwaliteitsspelers die je erbij krijgt. Ze hebben ook zonder deze jongens, afgezien van zondag, bijna alles gewonnen deze maand. Ze staan nog tweede, dus dat is helemaal niet slecht.”

