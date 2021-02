Anti-coronapakken voor carnaval: 'Met de wetenschap van nu, zou ik ze nooit meer verkopen'

Het anti-coronapak dat vorig jaar een trend was tijdens carnaval. vergroot

Ze waren vorig jaar niet aan te slepen: anti-coronapakken. De felgele carnavalskostuums met mondkapjes vonden gretig aftrek bij de feestwinkel van Kees Heijnen op de grens tussen Roosendaal en Essen. “Als ik had geweten dat de pandemie korte tijd later zoveel leed zou veroorzaken, had ik de pakken nooit verkocht”, vertelt Heijnen nu een jaar later.

Van heinde en verre kwamen carnavalsvierders in februari vorig jaar massaal naar Kees Konings Carnavalswinkel om het nieuwe kostuum te scoren. De anti-viruspakken stonden samen met panterprintpakken en het 'roaring twenties' kostuum bovenaan in de verkoop top tien. Honderden pakken mét mondmasker én veiligheidsbril vlogen in korte tijd over de toonbank. Binnen de kortste keren was Heijnen uitverkocht.

"Toen leek het allemaal nog zo onschuldig."

“Het begon als een grapje, maar ik wilde de mensen ook waarschuwen over wat ons mogelijk te wachten stond”, vertelt Heijnen. ‘Neem het serieus’ was zijn boodschap bij het afrekenen. De verkoop zorgde voor wisselende reacties. Het vaakst werd er gesproken of het pak wel makkelijk genoeg was bij het drinken van bier of het zoenen.

De anti-coronapakken werden vorig jaar als zoete broodjes verkocht. vergroot

"Maar het leek toen ook allemaal nog zo onschuldig." Zelfs hele voetbalteams kwamen langs om de pakken te kopen. De feestgangers brachten het virus toen nog alleen in verband met hun geliefde Corona-biertje.

"Met carnaval speel je in op de actualiteit."

Toen kort na carnaval de eerste coronapatiënt in Brabant opdook, waren het vervolgens de zorgverleners die dagelijks in échte beschermende kleding te zien waren. Terwijl de omzet van de carnavalswinkel met 95 procent daalde, zette Heijnen zich in om het nijpende tekort aan medische mondmaskers tijdens de eerste golf in te dammen. Zelfs zijn glitter en panterprintmondkapjes bood hij aan.

Spijt van de verkoop van de anti-coronapakken heeft de ondernemer nooit gehad. Heijnen: “Met carnaval speel je altijd in op de actualiteit. Dat zal ik ook altijd blijven doen. Maar spullen verkopen rond het thema corona zal ik nu echt niet meer doen. Zelfs de doktersjassen die al jaren in het assortiment zitten, liggen dit jaar achterin de kast.”

Bekijk hieronder de reportage over de anti-coronapakken van vorig jaar:

