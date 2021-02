Jack de Gier keert als trainer terug bij FC Den Bosch

FC Den Bosch maakt het seizoen af met Jack de Gier als hoofdtrainer. De 52-jarige oud-voetballer uit Schijndel volgt Erik van der Ven op. Hij vertrok afgelopen maand boos nadat hij te horen had gekregen dat zijn aflopende contract niet verlengd zou worden. De Gier zit tot de zomer op de bank bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie.

De oud-spits werkte vorig seizoen als hoofdtrainer van Go Ahead Eagles. De Gier moest daar in de zomer plaatsmaken voor Kees van Wonderen. Hij zat sindsdien zonder werk. De Gier was eerder trainer van Almere City FC en NEC.

Debuteerde bij FC Den Bosch De Gier debuteerde eind jaren tachtig in het profvoetbal bij Den Bosch. Hij speelde drie jaar voor die club. "FC Den Bosch heeft een speciaal plekje in mijn hart", zegt de Brabander. "Er staat een selectie met weinig ervaring, maar met veel potentie." Den Bosch houdt met 13 punten uit 22 wedstrijden alleen FC Dordrecht (12 punten) onder zich op de ranglijst.

Volgens manager voetbalzaken Jan Gösgens is De Gier 'de juiste man op de juiste plek op het juiste moment'. Gösgens: "Hij is ervaren, was per direct beschikbaar en heeft een verleden bij de club. Hij brengt pit, zorgt voor plezier en een winnaarsmentaliteit."