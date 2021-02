Agent Maritio spreekt relschoppers toe in talkshow: 'Ik ben ook een mens van vlees en bloed'

Politieagent Maritio uit Eindhoven richtte zich zondagavond tijdens de RTL-talkshow Humberto tot de relschoppers. De politieman is werkzaam in Eindhoven en hij vertelde op tv dat hij 'alleen maar pijn voelde' op het moment dat de relschoppers de stad vernielden.

Maritio was te zien in het RTL-programma Bureau040. Samen met een aantal collega’s van de Eindhovense politie werd hij een jaar lang gevolgd. De politieman deelde vorige week op sociale media een filmpje waarin hij zijn collega’s bedankte voor hun optreden tegen de relschoppers.

Naar aanleiding van dat filmpje was hij zondagavond uitgenodigd bij de talkshow van Humberto Tan. Hij mocht daar nog een keer zijn brief voorlezen.

''Wat een week was dit’’, begon hij zijn brief. ''Mijn emoties gingen op en neer. Ik voelde pijn op het moment dat relschoppers de hele stad vernielden, winkels plunderden en de confrontatie met ME’ers opzochten.’’ Maritio zag hoe de collega’s waar hij iedere dag mee samenwerkt naar de stad trokken. ‘'Ik voelde fysieke pijn, omdat wij weer de dupe waren van een ander zijn frustratie’’, zei hij.

Maritio wil graag dat mensen zich realiseren dat agenten ook écht mensen zijn. Mensen die ook getroffen worden door het coronavirus. ‘'Wij kunnen ook niet op vakantie of uit eten. En ook voor mij is de sportschool dicht. In dit uniform zit een mens van vlees en bloed. Een mens met een gezin.’’