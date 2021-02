Ibrahim Afellay is profvoetballer af: 'Doodzonde dat hij niet op het veld afscheid kan nemen'

Ibrahim Afellay is profvoetballer af (foto: OrangePictures). vergroot

Ibrahim Afellay maakte zondagavond bekend dat hij definitief is gestopt als voetballer. Hij was sinds dit seizoen clubloos, nadat zijn contract bij PSV niet meer werd verlengd. “Het is doodzonde dat een voetballer als Afellay niet op het veld afscheid kan nemen", zegt Ernest Faber, de trainer die hem voor het laatst onder zijn hoede had.

“Ik stop ermee. Ik wist dat het moment vroeg of laat zou komen. Al een behoorlijke tijd had ik het al in mijn hoofd. Ik wist wat ik nog wel wilde en wat niet. Maar waar ik voor openstond is niet meer voorbij gekomen. Ik wilde graag verder, maar niet ten koste van alles”, aldus Afellay zondagavond bij Studio Voetbal.

Ernest Faber vindt het jammer dat de middenvelder is gestopt. “Maar ik begrijp het ook natuurlijk. Ik had nog wel het idee dat hij nog even door had kunnen spelen. Al zullen er echt wel clubs naar hem hebben geïnformeerd. Jammer dat zo’n grote speler met zo’n fantastische carrière niet op het veld afscheid kan nemen, want dat had hij echt verdiend.”

Bij PSV debuteerde Afellay al in het seizoen 2003-2004. Direct vanuit de onder 18, haalde toenmalig trainer Guus Hiddink de jonge middenvelder naar het eerste van PSV. “Hij is echt een voorbeeld voor alle jeugdspelers die hier rondlopen”, stelt Faber. “Toen hij hier in 2019 aan de jeugdzijde werkte aan zijn herstel, wilden veel jeugdspelers met hem op de foto. Ze keken echt naar hem op. Niet voor niets hebben we ook de kleedkamer van onder 18 naar hem vernoemd. Hij is een groot voorbeeld en natuurlijk een kind van de club.”

Faber maakte Afellay in het seizoen 2019-2020 een aantal maanden mee toen hij tijdelijk het stokje overnam van de ontslagen Mark van Bommel. Volgens het huidig hoofd jeugdopleiding van PSV was Afellay van groot belang in de selectie. “Hij was natuurlijk de eerste aanvoerder en één van de oudere spelers. Samen met Dumfries, Schwaab en Viergever was hij de leider van de groep. Zij bepaalden de hiërarchie. Verder heeft hij nog wat wedstrijden gespeeld en eigenlijk was hij net weer topfit toen het seizoen afgebroken werd door Corona.”

Volgens Faber had Afellay nog wel mee kunnen draaien in het voetbal. “Gevoelsmatig had hij nog wel in de Eredivisie meegekund, ja. Met zijn schat aan ervaring en voetballende kwaliteiten die hij nog altijd bezit, zou hij voor veel ploegen een meerwaarde zijn geweest.”

Voetballers die de voetbalschoenen aan de wilgen hebben gehangen, worden altijd direct in verband gebracht met een toekomstige trainersfunctie. “Of Afellay een toekomstig trainer is? Dat denk ik wel. Hij is een echte leider en kan goed verwoorden wat hij bedoelt. Dat zie je nu ook op televisie bij Studio Voetbal. Maar hij moet er zelf ook open voor staan natuurlijk. Hij moet nu eerst gaan nagenieten van zijn fantastische carrière en rustig nadenken over wat hij nu wil."

"Maar één ding is zeker: bij PSV is hij altijd van harte welkom. Het zou fantastisch voor de club zijn als hij zich bij de PSV Academy wil aansluiten.”

