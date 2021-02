Vrachtwagen gekanteld bij Gilze, chauffeur naar ziekenhuis

Wachten op privacy instellingen... Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Vrachtwagen gekanteld bij Gilze, weg naar A58 tot de middag dicht

Op de Burgemeester Letschertweg (N260) in Gilze is dinsdagochtend een vrachtwagen gekanteld. De oplegger versperde de hele rijbaan en de cabine lag in een greppel.

De brandweer rukte groot uit. De chauffeur werd uit zijn cabine gehaald en werd met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De weg werd enkele uren vanaf de Bredaseweg (N282) richting de A58 afgesloten.

De vrachtwagen was geladen met houten pallets.

Afbeelding: TomTom Mydrive vergroot

De chauffeur is naar het ziekenhuis gebracht (foto: Jeroen Stuve/ SQ Vision). vergroot

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision vergroot

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.