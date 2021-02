Vrachtwagen gekanteld bij Gilze, weg naar A58 tot de middag dicht

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision vergroot

Op de burgemeester Letschertweg in Gilze is dinsdagochtend een vrachtwagen gekanteld. De oplegger verspert de hele rijbaan en de cabine ligt in een greppel.

De brandweer rukte groot uit. De chauffeur is uit zijn cabine gehaald en is naar het ziekenhuis gebracht. De weg richting de A58 is tot de middag afgesloten voor het verkeer. Verkeer dat vanuit Tilburg en Hulten naar de snelweg wil, wordt omgeleid via de Burgemeester Ballingsweg.

De vrachtwagen is geladen met houten pallets. Een bergingsbedrijf gaat de truck en de oplegger bergen.

