Tekenaar Sjoerd portretteert vijftig Bredase helden (foto: Tom van den Oetelaar). Volgende Vorige vergroot 1/2 Voor Sjoerd is brandweerman Arjan een held en daarom tekent hij 'De Bevlogen Blusser'

Als er iets is waar we in deze rare tijden behoefte aan hebben, dan is het wel aan helden. Daarom zet Het Zuidelijk Toneel ze in de spotlights. In de zes grootste Brabantse steden maken kunstenaars portretten van stadsgenoten die zij een held vinden. Iedere kunstenaar maakt wel vijftig portretten.

In een grote loods in de Bredase wijk Belcrum heeft tekenaar Sjoerd Jansen zijn atelier. Sjoerd heeft wel iets met helden. Actiefiguren van Spider-Man en Captain America staan achter zijn bureau. En voor hem staat een levensgrote actieheld: brandweerman Arjan van Gurp.

Arjan is een van de vijftig helden die Sjoerd portretteert. Hij heeft zijn brandweerpak aangetrokken en staat met de helm in zijn hand. Ze praten ontspannen met elkaar, terwijl Sjoerd schetsen maakt.

Ondertussen haalt Arjan herinneringen op aan een van de grootste branden uit zijn carrière, die bij grand café De Drie Gezusters op de Grote Markt in Breda in 2003. "Dat begon als schoorsteenbrandje, maar werd al snel heel heftig", weet hij nog.

"Ik hoef niet zo nodig in het middelpunt van de belangstelling te staan."

“Ik heb daar veel van meegekregen toen ik nog op de middelbare school zat”, reageert Sjoerd. “Ik ga je tekenen in een actiepose tijdens die brand. Met je been vooruit en een arm in de lucht. Alsof je een aanwijzing geeft als ‘jongens, kom snel hierheen’, zoiets.”

Als je zoekt naar helden, kom je al snel bij de brandweer uit, vindt Sjoerd. "Ze zijn vooral bezig met heldhaftige dingen." Toch was het voor Arjan een grote verrassing toen hij hoorde dat er een portret van hem werd gemaakt. "Vanwaar deze eer? In eerste instantie was ik terughoudend, want ik hoef niet zo nodig in het middelpunt van de belangstelling te staan.”

Arjan ziet heus wel dat zijn vak een indrukwekkende uitstraling heeft, maar hij ziet zich meer als hulpverlener. Voor Sjoerd hét kenmerk van de echte held: die zien zichzelf helemaal niet zo.

"Het komt echt uit de goedheid van hun hart.”

Hij bladert door een stapel portretten die hij al af heeft. Een voormalige chef-kok die nu met vluchtelingen werkt, een man die kookt voor daklozen, een vrijwilliger bij de kinderboerderij en een jeugdwerker. “Hun bescheidenheid maakt ze een held”, vindt Sjoerd. “Ze doen iets voor de medemens, maar vragen er niets voor terug. Het komt echt uit de goedheid van hun hart.”

Het portret dat Sjoerd van brandweerman Arjan maakte. vergroot

Het portret van Arjan krijgt als titel 'De Bevlogen Blusser'. Als Sjoerd de inkttekening aan hem laat zien, komt er toch wel een trotse glimlach op zijn gezicht. Terwijl de vlammen uit De Drie Gezusters slaan, staat hij als een ware actieheld met zuurstofmasker en de helm in zijn hand aanwijzingen te geven aan zijn collega’s. “Supergaaf”, zegt hij enthousiast. “Ik ben er best een beetje trots op. Als je jezelf zo ziet staan, doet dat toch wel iets met je.” Dus toch een held? “Misschien toch wel ja”, lacht Arjan.

De vijftig helden van Sjoerd zijn, mits de coronamaatregelen dat toelaten, te zien in de Cultuurnacht in het Chassétheater in Breda op 19, 20 en 21 maart.

