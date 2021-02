Grote stroomstoring in Kaatsheuvel, duizenden huishoudens getroffen

vergroot

In Kaatsheuvel, Sprang-Capelle en Loon op Zand is een grote stroomstoring. Netbeheerder Enexis is druk bezig om de storing te verhelpen.

De storing werd gemeld om 10.30 uur. In totaal zitten er 2390 klanten zonder stroom. Monteurs zijn onderweg om de storing op te lossen. Meldt Enexis.

Midden in het gebied van de stroomstoring ligt De Efteling. Het park is momenteel gesloten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.