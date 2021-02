IC-verpleegkundige over versoepeling: 'Je staat als het ware toe dat meer mensen ziek worden'

Arjan van den Broek is ic-verpleegkundige in het Amphia (foto: Omroep Brabant). vergroot

Alles lijkt erop dat het kabinet dinsdagavond de teugels iets laat vieren als het gaat om de coronamaatregelen. IC-verpleegkundige Arjan van den Broek van het Amphia Ziekenhuis in Breda staat in dubio. Enerzijds snapt hij dat mensen snakken naar wat verlichting, anderzijds maakt hij zich grote zorgen wat die versoepeling betekent voor de druk in de ziekenhuizen.

Ook op de Intensive Care voelt Arjan de roep om versoepeling toenemen. En dat gaat er niet altijd zachtzinnig aan toe. "Families eisen dat de behandeling van iemand wordt voortgezet, ondanks dat dat medisch gezien eigenlijk niet meer zinvol is. Die druk, die voelen wij momenteel op de IC toenemen", zegt Arjan.

"Ik sta er een beetje tweeledig in", zegt Arjan over het opheffen van sommige lockdownmaatregelen. "Ik ben vader van twee schoolgaande kinderen, eentje zit in de brugklas van de middelbare school, de ander zit in groep acht. Het zijn cruciale jaren voor deze twee, maar ik merk dat ze achterstand oplopen, dat ze school missen en niet lekker in hun vel zitten. Dus wat dat betreft ben ik zeker voor versoepeling."

"Dat ik gewoon iedere dag naar mijn werk mag, dat is toch wel een privilege."

Arjan is zich er van bewust dat hij als verpleegkundige best makkelijk praten heeft, omdat hij iedere dag 'gewoon' naar zijn werk mag. "Wij komen wel onder de mensen, hebben daar sociale contacten en raken dus niet zomaar in een isolement. Dat is toch wel een privilege. Zo zie ik het tenminste."

"Aan de andere kant denk ik, door het schrappen van maatregelen sta je als het ware toe dat er meer mensen besmet raken met corona en ziek worden. En het gaat hoe dan ook een toename geven van opnames in ziekenhuizen."

Hij denkt dat het goed is dat er stil wordt gestaan dat er ook andere slachtoffers zijn van deze pandemie. "Er is een hele groep patiënten die momenteel niet de zorg krijgt die ze moet hebben. Mensen die geen transplantatie krijgen, omdat alle aandacht naar de behandeling van coronapatiënten gaat, of mensen met kanker waarbij de behandeling wordt uitgesteld. Daar maak ik me grote zorgen over."

Versoepeling van de coronaregels zou dit probleem alleen maar versterken. denkt de IC-verpleegkundige.

Negen zorgmedewerkers vloggen tijdens de coronacrisis voor Omroep Brabant. Desgevraagd heeft Arjan een vlog gemaakt speciaal over de versoepelingen die hoogstwaarschijnlijk dinsdagavond worden aangekondigd.

