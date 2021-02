Stress en onrust onder ouderen die ver moeten reizen voor coronaprik: 'Mensen raken in paniek'

Het vaccineren van 85-plussers baart de KBO Brabant grote zorgen. De bond, die de belangen behartigt van 125.000 ouderen, ziet hoe mensen vaak tientallen kilometers moeten reizen om hun coronaprik te krijgen. Edith Mostert van de KBO: “Het zorgt voor enorm veel onrust. Mensen weten niet hoe ze daar moeten komen, raken in paniek en vertellen ons zelfs dat ze dan maar afzien van een vaccinatie. Dit moet beter.”

Voorbeelden van 85-plussers die tientallen kilometers moeten reizen voor een Covid-19 vaccinatie, en dat niet meer kunnen of geen vervoer hebben, zijn er inmiddels te over. Ouderenorganisaties, huisartsen, politieke partijen en (plaatselijke) politici worden veel benaderd door ouderen die er niets meer van begrijpen. Ook geven ze aan te stuiten op een bureaucratische betonnen muur, als ze een afspraak willen maken voor een vaccinatie op een andere plek.

Precies dat overkwam Petra van Beusekom uit Ulvenhout en haar 89-jarige vader. De man kan voor zijn prik alleen terecht in Bergen op Zoom, terwijl er ‘om de hoek’ in het Amphia Ziekenhuis ook wordt gevaccineerd. Petra belde met de huisarts, die weliswaar begrip had voor de frustratie maar er verder niks aan kon doen. Ook belde ze meerdere keren met de GGD en het RIVM, maar het leverde niks op.