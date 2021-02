Therese (95) krijgt coronavaccin op nieuwe priklocatie in Helmond: 'Het stelde niks voor'

Wachten op privacy instellingen... De nieuwe priklokatie in sporthal De Braak in Helmond. Volgende Vorige vergroot 1/2 Tweede priklokatie in Helmond geopend

Voor de 95-jarige Therese was de coronaprik die ze maandagmorgen kreeg een cadeautje. De hoogbejaarde vrouw uit Asten was een van de eersten die een prik kreeg in sporthal De Braak in Helmond. Daar opende de GGD maandag de tweede priklocatie in Zuidoost-Brabant. Voorlopig zijn daar 85-plussers en mensen uit de zorg aan de beurt.

"Het stelde niks voor en deed geen pijn. Ik had de beste prikker die je kan wensen", zegt de 95-jarige Therese met een lach. Rustig en ontspannen liet zij zich prikken tegen het coronavirus. De vrouw noemt het een cadeautje en ze begrijpt niet waar mensen bang voor zijn.

Maandagmorgen stroomde sporthal De Braak vol met vooral hoogbejaarden die een prik komen halen. Sporthal De Braak in Helmond is de tweede priklocatie in Zuidoost-Brabant. De priklocatie in het Indoor Sportcentrum in Eindhoven is al een tijdje open. Er is voor de sporthal in Helmond gekozen om ervoor te zorgen dat er een goede spreiding is in de regio. Ook is de sporthal goed bereikbaar.

Symbolisch

De opening van de locatie in Helmond is een symbolisch moment, zegt burgemeester Elly Blanksma. Precies een jaar geleden was de eerste coronabesmetting in de stad. De burgemeester sprak een man die bijna moest huilen van blijdschap dat hij eindelijk is ingeënt, want nu is er weer perspectief. Blanksma zegt dat tachtig procent van de Helmonders bereid is om zich te laten vaccineren. Zelf moet de burgemeester nog wachten op haar prik, want zij behoort nog niet tot de doelgroep die nu aan de beurt is.

Blanksma wijst er nog eens op dat de vaccinatie altijd gratis is: "Er zijn kwetsbare ouderen die worden benaderd om zich tegen betaling te laten inenten. Doe dat niet, want het is bij de GGD gewoon gratis."

Nog meer priklocaties

De GGD wil in hoog tempo meer priklocaties openen. Later deze maand komen er nog vaccinatielocaties bij in Best en Valkenswaard. "Wij zijn er klaar voor om te prikken", zegt GGD-directeur Ellis Jeurissen.

Zorgpersoneel en 85-plussers krijgen een uitnodiging voor een afspraak. Na de eerste prik, krijgen ze drie weken later een tweede vaccinatie. Als er straks meer vaccins beschikbaar zijn, komen ook andere doelgroepen aan de beurt.

Persoonsgegevens

De laatste tijd was er veel ophef over data die uit de bestanden van de GGD worden gestolen. Persoonsgegevens zouden in verkeerde handen kunnen belanden. Jeurissen zegt dat er keihard gewerkt wordt om die problemen op te lossen. "Er zijn nu knappe koppen mee bezig en de GGD stopt met een kwetsbaar systeem." Volgens Jeurissen ontstonden de problemen toen de gegevens van verschillende GGD's zijn gekoppeld.

