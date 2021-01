Dit zijn de drie nieuwe prik- en testlocaties in Brabant

Testen doe je ook voor de ander (foto: Hans Janssen). vergroot

Onze provincie heeft vanaf maandag drie nieuwe locaties waar mensen tegen het coronavirus kunnen worden gevaccineerd: in Bergen op Zoom, Den Bosch en Helmond.

In Bergen op Zoom kunnen naast vaccinaties ook testen worden afgenomen. Op deze plek, aan de Wattweg, heeft de GGD West-Brabant zestien loketten beschikbaar. De eerste vijf worden maandag in gebruik genomen. Er zijn speciale loketten voor ouderen die thuis wonen en zelf naar de priklocatie kunnen komen én loketten voor mensen die in de langdurige zorg werken.

'Ruimschoots voldoende'

Na de sluiting van de locatie in Etten-Leur afgelopen week behoudt het westen van de provincie op deze manier dezelfde testcapaciteit. Ook bij het Amphia Ziekenhuis aan de Langendijk in Breda kunnen mensen terecht. Volgens de GGD moeten deze locaties ‘ruimschoots voldoende’ zijn. Per dag kunnen hier zevenduizend testen worden afgenomen en indien nodig kan dit aantal snel omhoog.

De GGD Hart voor Brabant opent maandag een nieuwe vaccinatieplek in Den Bosch en wel in de Brabanthallen, aan de Diezekade. Bewoners van het midden en noordoosten van de provincie kunnen geprikt blijven worden in Veghel. Er worden nog locaties geopend in Tilburg, Oss, Boxtel, Waalwijk, Uden en Boxmeer.

De Braak de hele week

In Helmond is sporthal De Braak de plek waar maandag voor het eerst mensen ingeënt kunnen worden. Op korte termijn zou dit ook mogelijk moeten zijn voor inwoners van het werkgebied van de GGD Brabant-Zuidoost die ouder zijn dan 85 en voor zorgpersoneel. De GGD heeft aan de Wethouder Ebbenlaan in Helmond de beschikking over drie priklijnen die vier (halve) dagen in de week geopend zijn. Uiteindelijk is het de bedoeling dat De Braak de hele week opengesteld wordt voor vaccinaties. Later in de week worden hiervoor ook sporthallen in Best en Valkenswaard ingezet.

In Eindhoven, vlakbij het ijsstadion, kunnen mensen al enige tijd op afspraak een prik laten zetten.

