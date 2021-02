Meisje (8) hevig geschrokken na mishandeling door groep jongens, maar niet gewond

Basisschool 't Schrijverke in Goirle. vergroot

Het meisje (8) dat zondagmiddag in elkaar werd geslagen in Goirle maakt het naar omstandigheden goed. Volgens directeur Peter de Baar van basisschool ’t Schrijverke is het meisje niet gewond geraakt, maar is ze wel hevig geschrokken. De mishandeling vond plaats op het parkeerterrein bij de school.

“Het is een sterk meisje”, vertelt De Baar over de leerlinge van zijn school. “Ze praat er goed over en heeft het zelf aan haar klasgenoten van groep 5 verteld.”

Zondagmiddag was het meisje aan het spelen op het parkeerterrein voor de school aan de Guido Gezellelaan in Goirle. De Baar: “Een groep van zo’n tien jongens kwam van achteren aanfietsen en een paar jongens grepen haar van achteren vast. Daarna werd ze geslagen.”

Geen camerabeelden

De camera die aan de voorkant van de school hangt, heeft de mishandeling niet kunnen registreren, omdat er een grote vrachtwagen voor stond.

Wie de jongens zijn die de leerlinge van 't Schrijverke belaagden, is onduidelijk. “Er is aangifte gedaan”, weet de directeur. “Maar de politie heeft nog geen idee wie de jongens zijn. Het meisje heeft in ieder geval niemand herkend. Ze telde zo’n tien jongens. En ze schatte die jongens op 11 tot 13 jaar oud.”

Intensief contact

Peter de Baar heeft sinds zondagmiddag intensief contact met de leerlinge en haar ouders. “We willen dit klein houden. En ze wil zelf ook geen bekende Nederlander worden. Daarom hebben we alleen maar de ouders van haar groep ingelicht en niet de hele school.”

vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.