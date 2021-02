Geldstrooier en brandstichter Bossche Klokkenflat had psychose: 'Hij zag de Iraanse geheime dienst'

Agenten rapen geld in Den Bosch. (Foto: Bart Meesters / SQ Vision) vergroot

De 44-jarige man die in maart vorig jaar brandstichtte in een flat aan de Klokkenlaan in Den Bosch en geld over het balkon gooide, had een psychose. De man, van Iraanse komaf, zei woensdag voor de rechtbank dat hij compleet in de war was en waanbeelden had. Volgens zijn advocaat 'zag' hij zelfs mannen van de Iraanse geheime dienst in de flat. De Officier van Justitie eist 14 maanden cel en behandeling in een kliniek.

De man, donker haar met een knotje en een vriendelijk gezicht, heeft spijt van wat hij heeft gedaan. Bij de brand is zijn moeder van het balkon op de tweede verdieping naar beneden gesprongen. Zelf strooide hij met geld vanaf het balkon. Om hoeveel geld dat ging blijft onduidelijk.

Omwonenden hadden het destijds over tonnen, de politie over tienduizenden euro's. Justitie doet nog onderzoek naar de herkomst van het geld.

Spijt

De problemen met de man begonnen nadat hij terug kwam van familiebezoek in Iran. Hij had bepaalde medicijnen niet en raakte in de war. Om hulp te zoeken belde hij de ambulancepost en politie zo vaak, dat ze zijn nummer uiteindelijk blokkeerden.

Om toch aandacht te vragen voor zijn problemen stak hij de gordijnen in de flat in brand met een aansteker. Volgens de officier van justitie is het geluk dat de brandweer er zo snel was en het vuur al vlug kon blussen. De man zelf verklaarde huilend in de rechtbank veel spijt te hebben van zijn daden: "Ik wou dat ik het ongedaan kon maken."

Sociale man

De moeder van de Iraniër kwam ook nog aan het woord bij de rechtbank. Zij noemt haar zoon heel sociaal en lief: "Niemand heeft ooit last van hem." De brandstichting heeft ze hem allang vergeven, wat duidelijk werd met de vele kusgebaren die ze naar elkaar maakten.

Volgens psychologen die de man onderzochten is hij totaal ontoerekeningsvatbaar. Maar de Officier van Justitie ging daar niet in mee. Ze eist 36 maanden gevangenisstraf, waarvan 22 voorwaardelijk en behandeling van de man in een kliniek. In de praktijk zou de man die al tien maanden vastzit, dan nog vier maanden in de cel zitten. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

De man zelf zegt dat hij al genoeg gestraft is. Hij wil na zijn behandeling in een kliniek ooit een winkeltje beginnen met handgemaakte sieraden.

