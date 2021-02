Een fysieke open dag gaat niet, maar deze school in Andel komt met creatief alternatief

De dozen met opdrachtjes die de aspirant leerlingen thuis krijgen bezorgd. (foto: Raoul Cartens) vergroot

Geen aula vol met aspirant-brugpiepers tijdens de open dagen van middelbare scholen dit jaar. De lockdown zorgt ervoor dat onderwijsinstellingen andere wegen moeten bewandelen om nieuwe leerlingen te paaien. Vmbo-school Curio Prinsentuin in Andel heeft daar iets op bedacht: een open dag in een doos. Aspirant-leerlingen ontvangen thuis aan de deur uit handen van leraren een soort goodiebag met opdrachtjes die iets vertellen over de school.

In een lokaal van Curio Prinsentuin in Andel ligt alles mooi op een rij, om verpakt te worden in de kartonnen doosjes die bezorgd gaan worden.

Beleving

"Als de leerlingen niet naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hun toe", zegt biologiedocente Marieke Stout. Ze baalt er van dat de open dagen door corona niet door kunnen gaan: "Dat is hier echt altijd een beleving. Je loopt hier rond en papa, mama, broertjes, zusjes, opa en oma komen mee. Dieren knuffelen en kijken in de kassen. Normaal gesproken staan die nu vol met chrysanten. Maar dat kan nu door corona allemaal niet. Echt zonde."

De aanstaande nieuwe leerlingen moeten zich nu vooral via internet oriënteren op welke middelbare school het beste voor ze is. Maar de vmbo-school in Andel doet het dus ook andersom. Al meer dan honderd aspirant-leerlingen hebben op eigen verzoek al zo'n 'open dag in een doos' aan de deur ontvangen.

Ook Carlijn Brouwer uit Woudrichem ontving een doosje van Curio Prinsentuin in Andel:

Persoonlijk

"We hebben echt geprobeerd die beleving zo goed mogelijk in dat doosje te stoppen. En onze docenten brengen ze zelf rond. Dan zie je gelijk de leerling. Ouders stellen zelfs vragen en dat maakt het heel persoonlijk", zegt Stout enthousiast.

In de doos vinden de kinderen bloembollen, aardappelen, wol, stukken hout en korte instructies wat ze er mee kunnen maken. Maar om daar echt achter te komen, kunnen ze op de website van de school filmpjes vinden waar hun toekomstige leraar of lerares uitlegt wat ze moeten doen. "De leerlingen zien dan de docenten in hun lokaal. En zo hebben we toch geprobeerd om het allemaal bij elkaar te brengen."

Curio biologie-docente Marieke Stout (foto: Raoul Cartens). vergroot

Foto's

De aspirant brugpiepers lijken zelf ook enthousiast. "Er komen al foto's bij ons binnen van dingen die ze gemaakt hebben. Dus dat is ook heel leuk", vertelt Stout.

