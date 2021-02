Ouderen van hot naar her gestuurd voor coronavaccinatie door computerstoring GGD

Archieffoto vergroot

Een fout in het computersysteem van de GGD is de oorzaak dat veel 85-plussers in Brabant tientallen kilometers moeten reizen voor hun coronavaccinatie. Bij het maken van de afspraak hoorden de ouderen dat ze niet in hun eigen woonomgeving terechtkonden voor een prik. Dit zorgde voor onrust.

Zo moest een 91-jarige vrouw uit Aalburg afreizen naar het Utrechtse Houten en een 89-jarige man uit Ulvenhout kon alleen terecht in Bergen op Zoom.

"Afgelopen weekend en maandag zat er een fout in ons computersysteem, dat afspraken regelt en mensen inplant voor een coronavaccinatie op een priklocatie", meldt Lydia van der Meer van de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland woensdag na vragen van Omroep Brabant. “Het systeem kon de locaties niet goed vinden, maar dat is nu opgelost”, zegt de woordvoerster.

Veel onrust onder ouderen

“Het systeem gaat uit van de postcode waar je woont, en zoekt vervolgens de meest dichtstbijzijnde vaccinatielocatie voor de twee afspraken”, zegt Van der Meer. Maar door de storing werden mensen in de leeftijdscategorie 85-plus naar andere locaties gestuurd. Het zorgde voor veel onrust onder de ouderen.

“Mensen weten niet hoe ze daar moeten komen, raken in paniek en vertellen ons zelfs dat ze dan maar afzien van een vaccinatie. Daar maken we ons enorme zorgen over”, liet Edith Mostert van ouderenorganisatie KBO Brabant eerder weten.

“Het is heel vervelend dat er onrust ontstaat door een beeld dat mensen een grote afstand moeten afleggen voor hun eerste of tweede vaccinatie”, reageert Van der Meer. “Vervelend voor iedereen die een afspraak maakt voor een vaccinatie, maar nog meer naar de ouderen, voor wie de drempel al groter is om naar een locatie gaan voor een vaccinatie.”

Een van de vele ouderen die ver moest reizen voor zijn coronaprik is Jan Schets (89) uit Ulvenhout. Hij werd niet gevaccineerd zoals hij graag wilde ‘om de hoek’ in Breda, maar in Bergen op Zoom.

'Het blijft een eind rijden'

Het afgelopen weekend zetten hij en zijn dochter alles op alles om een afspraak dichterbij te regelen, maar het afsprakenloket van de GGD was onverbiddelijk: de 89-jarige moest vanuit Ulvenhout naar Bergen op Zoom, terwijl er 'om de hoek' in Breda ook wordt gevaccineerd.

Schets is woensdagmorgen gevaccineerd in Bergen op Zoom. “Ze waren heel vriendelijk en zeer deskundig, maar het blijft wel een eind rijden”, aldus dochter Petra van Beusekom die haar vader naar de priklocatie reed.

“Wie welke doelgroep vaccineert, is bepaald door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport”, vertelt Van der Meer: Het is ook het antwoord op de veel gestelde vraag waarom 85-plussers niet terecht kunnen bij hun eigen huisarts voor een vaccinatie.

“De insteek is dat we zo drempelverlagend mogelijk vaccineren. Op dit moment zijn er 32 locaties in het land, eind februari zijn er dat 40. Uiteindelijk moeten er zo verspreid mogelijk in het land verschillende locaties zijn, van groot tot klein.”

Computerproblemen en lek bij coronatests

De GGD kampt al langer met computerproblemen. Zo waren de coronacijfers van het RIVM niet altijd accuraat door een storing in de systemen van de GGD's. Vorige week werd bekend dat door een lek in het systeem van de GGD miljoenen burgerservicenummers, adresgegevens en telefoonnummers van mensen die getest zijn op corona op straat liggen.

