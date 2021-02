Oudste monument van Tilburg moet extra bescherming krijgen: ‘Dit is het pareltje van de stad’

Henk Veltmeijer (l) en Ton Gimbrère bij de Hasseltse Kapel. (Foto: Tom van den Oetelaar) vergroot

Het Hasseltplein met de Hasseltse Kapel, het oudste monument van Tilburg, moet beschermd stadsgezicht worden. Dat vindt een meerderheid van de Tilburgse gemeenteraad: “Heel Tilburg vraagt zich af hoe het kan dat dit nog geen beschermd stadsgezicht is.”

Zelfs als op woensdagmorgen de regen met bakken uit de hemel valt, ziet het plein voor de vijfhonderd jaar oude Hasseltse Kapel er schilderachtig uit. Een oase van rust, op een steenworp afstand van drukke doorgaande wegen en de Hasseltrotonde met het Draaiende Huis.

Karakteristieke huisjes, ouderwetse lantaarnpalen, kinderkopjes, bankjes en groen met in het midden dat prachtige kapelletje. Er heerst een serene stilte. En dat moet, als het aan de buurt en de politiek ligt, vooral zo blijven.

Maar de rust wordt bedreigd. Het vroegere hotel en restaurant De Postelse Hoeve wordt nu nog gebruikt voor huisvesting van arbeidsmigranten. Maar er zijn serieuze plannen om het te verbouwen tot een studentenhuis met 85 kamers van zo’n 12 vierkante meter per kamer.

"Studenten blijven echt niet rustig op hun kamertje zitten."

Henk Veltmeijer woont al veertig jaar aan het plein en hij is voorzitter van de Heemkundekring. Hij is fel tegenstander van die studentenhuisvesting: “Ik ben vroeger ook student geweest, dus ik weet hoe het gaat. Die blijven echt niet rustig op hun kamertje zitten. Wij denken dat ze ’s avonds en ‘s nachts hun vertier komen zoeken op het Hasseltplein.”

Het Hasseltplein als hangplek voor studenten, Veltmeijer moet er niet aan denken: “Dit is zo’n rustieke plek. Het wordt veel bezocht door de bewoners van verpleeghuis Hazelaar. Ze komen om in het parkje te zitten of in de kapel te bidden. Maar ook mensen die in het ziekenhuis een slecht bericht hebben gehad, zitten hier. Die rust willen we bewaren.”

"Als je het terras openstelt voor 85 studenten, dan gaat het mis."

Veltmeijer vindt gehoor bij de Tilburgse politiek. In een voorstel dat door de meerderheid van de gemeenteraad wordt gesteund, roepen partijen op het Hasseltplein te beschermen.

Een van de supporters van het voorstel is Ton Gimbrère van het CDA: “Aan dit plein ligt een terras. Als je dat openstelt voor die 85 studenten, mogelijk met muziek, barbecues en luidruchtige feestjes, dan gaat het mis, dat moet je niet doen. Dus we willen dat er vooraf afspraken worden gemaakt. Alles wat hier gebeurt, moet in harmonie zijn met het plein.”

"Dit is toch het pareltje van de stad?"

Daarnaast vragen de partijen in het voorstel van het Hasseltplein beschermd stadsgezicht te maken. Zodat de inrichting van het plein en de manier waarop het is gebouwd niet kunnen worden veranderd. Gimbrère: “Heel Tilburg vraagt zich af hoe het kan dat dit nog geen beschermd stadsgezicht is. Dit is toch het pareltje van de stad?”

Toch is Gimbrère niet per se tegen de komst van 85 studenten in de Postelse Hoeve. Hij kent de hoge nood die er is als het gaat om studentenhuisvesting in Tilburg. In 2019 moesten studenten bij het begin van hun studiejaar noodgedwongen in tentjes slapen in het spoorpark. Droevig werd hij daar toen van.

Daarom wil hij deze kans niet zomaar laten gaan: “Je moet goede afspraken maken. Maak bijvoorbeeld een terras voor de studenten aan de kant van de Rueckertbaan, de doorgaande weg, en niet aan de kant van het plein.”

"Er is veertig jaar voor gevochten om dit plein te krijgen zoals het nu is."

Veltmeijer ziet de komst van de studenten sowieso niet zitten, maar hij weet ook wel dat je hun komst naar het plein het niet kunt verbieden: “Het is openbaar gebied, dus wat dat betreft is iedereen welkom. Maar dat rondhangen willen we dus niet hebben. Er is veertig jaar voor gevochten om dit plein te krijgen zoals het nu is, een studentenhuis doet daar afbreuk aan. Maak dan liever van de Postelse Hoeve een zorghotel.”

Vóór juli moet het gemeentebestuur van Tilburg met een plan komen waarin staat hoe het Hasseltplein het beste beschermd kan worden.

