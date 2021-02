Zwemscholen vrezen voor veiligheid jonge kinderen door lockdown: 'Kans op verdrinking wordt groter'

De zwemscholen sturen een gezamenlijke brandbrief naar Den Haag vergroot

Zo'n driehonderd zwemscholen vrezen voor de veiligheid van jonge kinderen deze zomer, omdat ze niet of onvoldoende hebben leren zwemmen. De wachttijden voor zwemlessen zijn het afgelopen jaar door de coronamaatregelen fors langer geworden. Woensdag verstuurden verschillende zwemschooleigenaren een brandbrief richting Den Haag.

Begin maart, als de harde lockdown mogelijk iets versoepeld wordt, hebben zwemscholen eenentwintig weken geen zwemles kunnen geven. Die vertraging komt bovenop de wachttijd die zwembaden normaal gesproken al hebben.

Daardoor lopen de wachttijden inmiddels flink op, variërend van drie maanden tot zelfs anderhalf jaar. Veel kinderen in de leeftijd tussen de drie en zes jaar missen daardoor hun eerste belangrijke zwemlessen voor de zomerperiode. ''Dit wordt problematisch'', zegt directeur Bert Lavrijsen van recreatiebedrijf Laco.

"De zwemveiligheid onder kinderen is deze zomer vele malen slechter dan anders."

Het bedrijf heeft veertien zwembaden in onze provincie. ''De zwemveiligheid onder kinderen is deze zomer vele malen slechter dan anders.'' Met een gemiddelde wachttijd van drie maanden kunnen ze de klap straks redelijk opvangen, maar die periode schuift wel mee met de crisis.

Directeur Roel Driessen van zwemschool Drie Essen sluit zich aan bij de woorden van zijn collega. Hij vreest dat de kans op verdrinking straks groter wordt. ''Maar het is moeilijk om er harde cijfers op te leggen.''

De zwemschool is met zes zwembaden en wachttijden tussen de negen en dertien maanden een redelijk grote speler in de provincie. ''Het gevaar zit erin dat veel kinderen die normaal al maanden lessen hadden gehad, nu nog geen lessen hebben gevolgd. Die gaan in de zomer wel naar zee en naar het zwembad. Daardoor komen de gevaren sneller om de hoek kijken.''

''Het is net als fietsen, dat moet je ook blijven doen.''

De directeur van Laco vreest niet alleen voor de nieuwe aanwas, maar ook voor de kinderen die al begonnen zijn met de zwemlessen. ''Het is net als fietsen, dat moet je ook blijven doen. Dat geldt ook voor zwemmen. Het onderhouden van de zwemkunst staat nu op een 0-punt.''

Hier krijg je vijf tips om je kind tijdens de lockdown voor te bereiden op de zwemlessen.

Ook bij Zwemschool Aqua-Marijn, met zwemlessen in Tilburg, maken ze zich grote zorgen. ''De wachtlijst loopt momenteel op naar een jaar. Door faillissementen van andere zwemscholen in de eerste coronagolf wordt het alleen maar drukker'', vertelt eigenaresse Bea van Rijzewijk.

Ze pleit dan ook voor gelijke monniken, gelijke kappen nu de basisscholen weer open mogen. ''Kinderen mogen wel met 25 man in een klas zitten, maar mogen niet in kleine groepjes zwemmen. De veiligheid is zeker ook in de zwembaden te waarborgen.''

In 2019 verdronken 102 mensen in Nederland, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Meer dan de helft van hen was ouder dan 60 jaar. Dat kan dit jaar zomaar anders zijn.

Driessen heeft een advies voor alle ouders die deze zomer op vakantie gaan of in de buurt komen van water: ''Ouders moeten deze zomer beter opletten. Dat moet altijd. Maar voor dit jaar geldt dat extra: ben waakzaam en alert.''

