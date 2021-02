Kankerpatiënten in onzekerheid over operaties en bang om corona te krijgen: 'Dan is het over'

Frank van den Boomen in het Catharina Ziekenhuis vergroot

In onze provincie is vorig jaar bij 16.900 mensen kanker vastgesteld. Dat zijn er duizend minder dan het jaar daarvoor. Oorzaken van deze daling: door het coronavirus liggen bevolkingsonderzoeken stil, en ook durven mensen minder snel naar de huisarts te gaan, uit angst besmet te raken. Volgens oncologisch chirurg Ignace de Hingh verloopt alles nu weer volgens planning. Maar het zijn wel hele onzekere tijden voor kankerpatiënten die nu onder behandeling zijn.

Zo vraagt Laurine Corten zich af wanneer haar tumor verwijderd kan worden. En Frank van den Boomen, die lijdt aan slokdarmkanker, is zich ervan bewust dat als hij corona krijgt, het over is.

Capaciteit operatie kamer

In september werd er Laurine borstkanker ontdekt en dinsdag kreeg ze opnieuw slecht nieuws. Na negentien chemokuren is duidelijk geworden dat de tumor alsnog is gegroeid en verwijderd moet worden.

Altijd slecht nieuws, maar nu zorgt het voor nog meer onzekerheid, vertelt Laurine. ‘’Het liefst word ik morgen geopereerd maar vanwege corona is de capaciteit op de operatiekamer beperkt en er zijn veel meer mensen die nu geopereerd moeten worden.’’

Corona en kanker

Door de coronapandemie heeft de behandeling tot nu toe geen vertraging opgelopen. Wel is er de angst, zoals bij alle andere kankerpatiënten, om corona op te lopen. ‘’Door alle chemokuren is de weerstand laag. Corona en kanker is geen goede combinatie.’’ En dat weet Frank van den Boomen ook: ‘’Dan kan het zomaar over zijn.’’

Sociaal isolement

De schrik om corona op te lopen, zit er dus goed in. Dat zorgt voor een sociale isolement voor deze kwetsbare Brabanders. ‘’Ik kom helemaal nergens meer, ik vermijd ook de supermarkt", vertelt Frank. "Je laat niemand meer op bezoek komen. Dat is eigenlijk erger dan de kanker."

"Je went er wel aan’’, zegt hij nog met een kleine glimlach. ‘’Het is zo.’’

Laurine is naar eigen zeggen geen ‘allesmijder’. ‘’Ik zie op afstand en één op één nog vriendinnen. Dat is verschrikkelijk waardevol. Maar door de lockdown liggen verder alle afleidingen stil.’’ En vooral dat laatste is heel zwaar voor veel patiënten.

De behandeling bij Frank is gericht op het rekken van het leven: "Hopen dat het de uitzaaiingen stil gaan staan". Laurine hoopt heel snel goed nieuws te krijgen dat ze geopereerd kan worden. "Morgen is er overleg tussen de artsen van het ziekenhuis, hopelijk kunnen ze een gaatje vinden."

In heel Nederland kregen vorig jaar 115.000 mensen te horen dat ze kanker hebben, 4000 minder dan een jaar eerder.

In Brabant was die daling het sterkst. Dat komt volgens De Hingh, omdat onze provincie in de eerste coronagolf veel harder werd geraakt. ‘’We hebben daar wel zorgen over maar gelukkig gaat het vooral om de vroege stadia van kanker die we nu missen. We hopen die op korte termijn alsnog allemaal te kunnen diagnosticeren en zo de mensen een goede behandeling te kunnen geven."

Meest voorkomende kankersoorten in Brabant

Huidkanker – oorzaak: zonnebank en onbeschermd in de zon Longkanker – oorzaak: roken Borstkanker – was altijd nummer twee maar door stilleggen bevolkingsonderzoek tijdens eerste coronagolf daalt deze kankersoort naar de derde plek

