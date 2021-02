Gesloopte piano van station Eindhoven aangekomen in het Spoorwegmuseum

De zwaar gehavende piano na de rellen (foto: SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Het was een treurig gezicht: de vernielde piano in de stationshal op Eindhoven Centraal. Naast verschillende winkels op het station, moest het instrument het ontgelden tijdens de rellen van vorige maand. Nu is de piano aangekomen bij het Spoorwegmuseum, waar hij tentoongesteld wordt.

Het zal overigens nog wel even duren voor de witte piano daadwerkelijk in het museum te zien zal zijn. Het instrument wordt pas uit het depot gehaald als er een expositie over de coronacrisis komt. "Dan krijgt dit object zeker een rol," vertelt Peter-Paul de Winter van het Spoorwegmuseum. "Het vertelt een verhaal."

Nieuwe piano

Kort na de rellen gaf een groep Eindhovense ondernemers al aan het er niet bij te laten zitten en voor een nieuwe piano te willen zorgen. Vorige week werd het vervangende exemplaar al geplaatst. Een woordvoerder van de NS gaf toen aan erg blij te zijn met het initiatief. "Het station is van de stad, dus het is mooi dat het idee van de nieuwe piano ook uit de stad komt."

Bekijk hieronder hoe de vernielde piano aankomt bij het Spoorwegmuseum.

